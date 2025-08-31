Il silenzio è rotto. Donne da ascoltare grazie a “Fragore“

Un’occasione per dare spazio al pensiero femminile nella filosofia, nell’arte e nel giornalismo ma anche innescare positive dinamiche di interscambio e confronto con altre categorie. Lo propone l’edizione zero del festival “Fragore: rompiamo il silenzio“, promosso e organizzato dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Pavia, impegnato non solo nella gestione delle emergenze ma anche nella sensibilizzazione e diffusione della cultura di genere e nella valorizzazione del ruolo femminile nella società.

“Fragore“, che suggerisce un’idea di suono dirompente che si propaga e si fa ascoltare, si svolgerà dal 16 al 21 settembre nel cortile del Broletto con conferenze, performance teatrali e un main event costituito da una tappa del tour dell’artista Giulia Mei, dedicata al mattino (venerdì 19 alle 10,30) agli studenti delle superiori e alle 21 un concerto aperto alla cittadinanza, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Si comincerà alle 18 di martedì con la presentazione del libro “Filosofia di Barbie“ con Silvia Grasso e Carolina Capria; alle 21 “Prevenire la violenza di genere e oltre – Una prospettiva multidisciplinare“, con Enrica Chiappero, Maria Assunta Zanetti e Silvia Illari del Centro di ricerca interdipartimentale migrazione e riconoscimento genere e diversità Merged dell’Università di Pavia. Il 17 alle 21 sarà la volta del podcast “La città d’amianto“ di Sara Poma, con Cesare Zizza; giovedì alle 18 “Stand - Up? Comedy! Comicità a quattro ruote“, esito del progetto europeo It Starts With Me, a cura di Associazione Calypso - Teatro per il sociale. Alle 21 “Dalla violenza di genere ai femminicidi. Il caso di Gisèle Pelicot“, con Anna Bardazzi, Silvia Grasso e Paola Tavazzi. Domenica alle 21 a chiudere lo spettacolo “Io sono“, esito del laboratorio teatrale “L’Arte di generare al femminile“ a cura di Antigone Pavia e cooperativa LiberaMente.

"L’anno prossimo vorremmo includere tutte le realtà che gravitano attorno al nostro Sportello antidiscriminazioni", annuncia l’assessore alle Pari opportunità Alessandra Fuccillo.

Manuela Marziani