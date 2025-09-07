Suyeon Kang in concerto a Palazzo Recalcati

Discriminazione gentile
7 set 2025
MARIA GRAZIA LISSI
Con due concerti Il Circolo Ave, istituzione di Fermo presieduta e diretta da Anna Danielli presenta in Lombardia il suo progetto di valorizzazione della grande tradizione musicale solistica e cameristica. Appuntamento questa sera alle ore 20,30 a Palazzo Recalcati, via Amedei 8, (vivaticket.com).

Protagonisti della serata saranno la violinista Suyeon Kang, interprete raffinata e co-fondatrice del Trio Boccherini, e il violoncellista Paolo Bonomini, primo violoncello della Camerata di Salisburgo e vincitore del Concorso Internazionale J.S. Bach di Lipsia. Sul leggio dei due giovani solisti, riuniti in duo, le pagine di un diario di viaggio tra stili e secoli: la Sonata op. 12 n. 4 di Cirri introduce con eleganza settecentesca e cantabilità italiana; le miniature di Glière, intime e poetiche, uniscono romanticismo e folklore russo.

Prossimo concerto il 21 settembre con l’Ensemble d’Archi Brancadoro e il celebre oboista Francesco Di Rosa.

