Discriminazione gentile
7 set 2025
Officina Famiglie. Come educare i figli anche a tavola

Triennale presenta mercoledì alle 15,30 un nuovo incontro del ciclo Officina famiglie (ingresso libero) dedicato all’educazione alimentare con focus sui...

Triennale presenta mercoledì alle 15,30 un nuovo incontro del ciclo Officina famiglie (ingresso libero) dedicato all’educazione alimentare con focus sui disturbi alimentari e sulla creazione di diete e menù equilibrati per bambini e famiglie, per aumentare la conoscenza su questi temi delicati fin dalla prima infanzia. Due esperte del settore guidano la conversazione, rispondendo a dubbi e domande. Intervengono: Francesca Ghelfi, nutrizionista e divulgatrice; Lucrezia Islam, medico psichiatra, psicoterapeuta e socia di Nutrimente APS. L’incontro è moderato da Annie Mazzola. St.Con.

