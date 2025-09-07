Officina Famiglie. Come educare i figli anche a tavola

Triennale presenta mercoledì alle 15,30 un nuovo incontro del ciclo Officina famiglie (ingresso libero) dedicato all’educazione alimentare con focus sui disturbi alimentari e sulla creazione di diete e menù equilibrati per bambini e famiglie, per aumentare la conoscenza su questi temi delicati fin dalla prima infanzia. Due esperte del settore guidano la conversazione, rispondendo a dubbi e domande. Intervengono: Francesca Ghelfi, nutrizionista e divulgatrice; Lucrezia Islam, medico psichiatra, psicoterapeuta e socia di Nutrimente APS. L’incontro è moderato da Annie Mazzola. St.Con.