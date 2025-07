Sculture di Giannelli abitano gli spazi della “Fabbrica“

Chi ama le sculture monumentali può far tappa alla Fabbrica del Vapore che ospita la mostra di Emanuele Giannelli, visitabile sino al 29 settembre. Composta da 55 opere, di cui 18 monumentali, e suddivisa tra il grande piazzale e la Sala Bianca della Fabbrica del Vapore.

“Il Caos e l’Uomo. Contemporanea tensione“ si compone, inoltre, di una serie di contenuti multimediali inediti. Scultore italiano di fama internazionale, Emanuele Giannelli, dopo il grande successo dell’installazione di Mr. Arbitrium all’Arco della Pace, si ripresenta a Milano con le sue opere che hanno come soggetto l’uomo contemporaneo nel suo processo di ibridazione con la tecnologia e lo sviluppo tecnologico. Figure maschili che con i loro caratteri distintivi sono alla base della riflessione dell’artista. Anche l’allestimento è immaginato per offrire degli spazi di osservazione privilegiati ai visitatori che possono immergersi quasi in dialogo con queste grandi sculture.