Un mese di Lissone Summer Vibes. Rock, colonne sonore e silent disco

Dal pop italiano di Max Pezzali e degli 883, con la loro migliore tribute band in assoluto, alle più belle colonne sonore da film rilette in versione per arpa e voce. Dal rock di Vasco alla silent disco da ballare in cuffia, passando per giovani talenti emergenti e per un gruppo vocale che interpreterà in chiave jazz pezzi storici di Glenn Miller e del Quartetto Cetra, fino ad arrivare agli Abba.

Sei appuntamenti lungo tutto il mese, per riempire l’estate di musica e divertimento. Prenderà il via questo weekend la seconda edizione del festival Lissone Summer Vibes, rassegna musicale organizzata dal Comune per tenere compagnia a chi trascorre le settimane calde in città. Si comincia oggi alle 20 in piazza Libertà con due ore di dj-set a cura di HeyDjRadio. Domani alle 21 nella frazione di Bareggia, in piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria, “La notte delle candele“, un viaggio nelle colonne sonore del cinema rivisitate in chiave moderna per arpa e voce. Sabato 12 di nuovo in piazza Libertà con il meglio delle canzoni di Vasco Rossi con i BlascoAnthology, mentre domenica 13 in piazza don Camporelli, nella frazione di Santa Margherita, il Voxa Vocal Project rivisiterà pezzi celebri in chiave jazz, preceduti da un’esibizione di artisti emergenti.

Sabato 26 silent disco in piazza Libertà e sempre lì sabato 2 agosto il festival si concluderà con il concerto dei Max Mania Tribute Band e il loro omaggio agli 883 e a Max Pezzali.

Tutte le serate saranno a ingresso libero. Gli eventi previsti in piazza Libertà in caso di maltempo si terranno a Palazzo Terragni.