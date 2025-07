Birra e musica nel weekend a Cascina Costa Alta

Un fine settimana tra birre artigianali e musica dal vivo, immersi nel verde. È quanto proporrà oggi dalle 18 e domani dalle 16 “Carrobiolo in Cascina“ a Cascina Costa Alta, all’interno del Parco. Si potranno provare più di 20 birre artigianali diverse. Stasera, inoltre, ci si potrà far trascinare dai ritmi della brass street band dei Vogo Beat. Ingresso libero.

Feste anche a Seregno: oggi nel parco 10 Febbraio Festa di San Salvatore dalle 16 con giochi per i bambini, tornei di calcio e concerti di The Noisy Chickens e Gang Band; domani dalle 16 nei giardini di via Papini “Anguriata (prima che) Party?“, con dj-set, esibizione di percussioni e truccabimbi.

F.L.