Racconti e degustazioni con le Aperistorie al Museo della Barca Lariana

Al Museo Barca Lariana tornano le AperiStorie, ciclo di incontri che unisce divulgazione storica e piaceri della tavola. Ogni serata prevede un racconto a cura dello storico Roberto Pozzi seguito da una degustazione o da una cena tematica in collaborazione con produttori e realtà locali.

Si parte questa sera alle 18 con “I Nuovi Prodotti dell’Eldorado: mais, patate, pomodori“ seguito da cena tematica. Il 14 settembre sempre alle 18 “I formaggi lariani“, seguito da degustazione. Il 21 alle 18 “Limoni, arance e cedri sul Lario“ con degustazione.

La prenotazione è obbligatoria al 329/7431415 oppure scrivendo a info@museobarcalariana.it.

Il Museo tutela un patrimonio unico al mondo, nato da anni di studio e di profonda conoscenza del territorio lariano: una raccolta di inestimabile valore per il settore nautico e la storia d’Italia: su 2.500 mq con un parco affacciato sul Lario sono in mostra centinaia di scafi storici: barche a remi, gondole, barche da pesca, caccia e contrabbando, motoscafi, vaporetti.