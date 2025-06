Musica al museo. Dalla classica alla world music

PIANELLO DEL LARIO (Como) Un fitto programma di musica attraversa il mese di luglio al Museo Barca Lariana di Pianello del Lario. Lunedì alle 21 è in programma una serata dedicata alla musica classica con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali, diretta dal Maestro Pier Carlo Orizio e con la chitarra di Giulio Tampalini. Il concerto si aprirà con uno dei brani più conosciuti per chitarra e orchestra, una vera e propria icona della musica spagnola: il Concierto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo. A seguire, un omaggio all’Italia con la Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90, detta "Italiana", di Felix Mendelssohn.

Giovedì 10 luglio dalle 18.30 con la prestigiosa rassegna LacMus Festival. Nelle sale del museo, Anton Dressler propone due brevi performance sperimentali con clarinetto e live electronics. Dopo un intervallo con aperitivo, sulla terrazza esterna fronte lago prosegue la serata con un programma pianistico e cameristico, sempre con il clarinettista Anton Dressler e con la partecipazione del pianista Axel Trolese.

Venerdì 18 alle 19, in collaborazione con il Comune di Pianello del Lario e nell’ambito del festival Ambria Jazz, il Museo Barca Lariana ospita "Diversity", il nuovo progetto della cantante Diletta Longhi eseguito con Giuseppe Sacchi alle tastiere e al synth, Francesco Mascio alla chitarra elettrica ed effetti e Antonio Cicoria alla batteria. Un viaggio tra sonorità africane, europee e americane, dove jazz, soul, hip-hop e world music si intrecciano con naturalezza in un percorso musicale intimo e sorprendente. Giovedì 24 alle 21 torna la grande musica da camera con il Festival Musica sull’Acqua: in programma brani di Mozart e Vivaldi eseguiti dai solisti della Mach Orchestra.

Infine, domenica 27 alle 21, il museo si illumina con la Candle Night, con la pianista Sonia Vettorato, in un viaggio tra le più celebri melodie del cinema eseguite a lume di candela. Info e biglietti su www.museobarcalariana.it

Paola Pioppi