Passeggiata botanica al Rossini Site tra le sculture dei maestri del ’900

Una passeggiata botanica alla scoperta delle piante spontanee che popolano il grande parco-museo, condotti da una guida ambientale che farà raccogliere le erbe selvatiche necessarie per poi dare vita a una pratica tradizionale dei popoli nativi americani. Ma anche una visita alle sculture di maestri del ‘900 e una mostra in cui avvicinare le opere di un artista concettuale americano che è stato tra gli sperimentatori più radicali del contemporaneo.

Sono le iniziative che animeranno oggi il Rossini Art Site di Briosco. Alle 16.30 si potrà prendere parte a una visita guidata alla collezione Rossini, tra maxi sculture di Melotti e Munari, Pomodoro e Cascella, Consagra, César, Tinguely e Franz Stahler. Alle 17 “Solstizio d’estate: laboratorio di Smudging”, con una camminata nel verde del parco-museo di via Col del Frejus insieme alla guida ambientale ed escursionistica “The Wild Weeds Hunter”, alias Valentina Boffi: durante la passeggiata si raccoglieranno le erbe aromatiche adatte a realizzate uno smudge stick, un mazzetto che fungerà da incenso.

Subito dopo si prenderà in prestito l’antica pratica tradizionale dei nativi americani dello smudging, che consiste nel bruciare piante essiccate per purificare o benedire luoghi e persone. Contemporaneamente, per tutta la giornata, si potrà visitare la mostra dedicata all’artista statunitense Dennis Oppenheim dal titolo “Lamp Dog e Rock Garden nel Rossini Art Site”. Info e prenotazioni a info@rossiniartsite.com.

F.L.