Cabaret e tributi a 883 e Ligabue. Si alza il sipario della Beer Fest

Dal cabaret targato Zelig e Colorado ai tributi al rock dei Queen e dei Metallica, dalle serate dedicate alla musica pop e alla dance agli omaggi a Vasco, Renato Zero e 883. E poi concerti in cui riascoltare le canzoni più famose di Ac/Dc e Linkin Park, o in cui ballare sulla versione rock delle sigle dei cartoni animati. Una ventina di appuntamenti per altrettanti giorni di festa, tra musica dal vivo, comicità, divertimento, ottima birra e cibo intrigante. Si alzerà in settimana il sipario sulla nuova edizione del Beer Fest Carate, che terrà compagnia all’estate brianzola per quasi un mese nell’area di via Vicinale dell’Immacolata. Si comincerà giovedì e si andrà avanti fino al 20 luglio, con 4 o 5 appuntamenti a settimana. Ad accendere le polveri sarà la Max Mania Tribute Band con il suo “Tributo agli 883”. Venerdì ci si tufferà nei pezzi storici di Vasco Rossi con la tribute band dei Sensazione Vasco. Sabato toccherà alle hit degli anni ‘90 e Duemila tutte da ballare con il party “Passione a 90”, mentre domenica sarà la volta del dj set di Dj Matrix. L’energia del rock tornerà di scena il 2 luglio con gli Acidi e il loro tributo agli Ac/Dc; il 3 gli Amalo proporranno canzoni e costumi di Renato Zero, il 4 i Tra Liga e Realtà suoneranno i successi di Ligabue.

Domenica 5 arriveranno Dj Comollo e Wender dallo Zoo di 105. Tra gli altri eventi, uno spettacolo di Kalabrugovic, la cartoon rock band dei Cristoni D’Avena, il cabaret di Beppe Braida e i tributi a Linkin Park e Queen. Ingresso libero.

F.L.