Tutti in piazza alla scoperta del jazz

Originali ed eleganti riletture di brani tratti dal repertorio di giganti del jazz contemporaneo come Pat Metheny, Chick Corea e il pianista Ahmad Jamal. È quanto proporrà il concerto all’aperto dell’Essential Time Quartet che si terrà mercoledì alle 21 a Seregno, in piazza Risorgimento. Lo spettacolo, organizzato nell’ambito del Jazzin Seregno Festival, vedrà di scena il quartetto formato dal chitarrista Emanuele Puppi, dal pianista Mauro Sada, dal bassista Roberto Novati e dal batterista Elia Rocca. L’ingresso è libero. In caso di maltempo l’evento si sposterà nell’Auditorium.