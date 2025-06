Next Gen Awards. Stasera i "live" dei talenti under 30

Arriva a Milano la prima edizione del Next Gen Music Awards, evento ideato per promuovere i talenti musicali under 30 che si svolgerà stasera ai Caselli di Porta Nuova, in Piazzale Principessa Clotilde. Per questa prima edizione gli otto premiati sono: Anice, dile, Diss Gacha, Diego Lazzari, Mida, Mimí, Senza Cri, Maria Tomba, che si esibiranno gratuitamente nel corso della serata. Special guest saranno i ComaCose, che partecipano premiando questa nuova generazione di talenti, oltre ad essere protagonisti della cover di Next Gen magazine. Non un semplice contest, ma un percorso di scouting, che parte dal magazine e si concretizza nell’evento per raccontare come sta evolvendo la scena musicale. "Con questo premio - dicono Giulia Cangianiello e Federico Poletti, founder di Next Gen Magazine - diamo spazio a chi ha visione, coraggio e voce per dire qualcosa di nuovo. Non cerchiamo l’ennesimo singolo virale, ma artisti veri".