Paolo Noise, chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi: età, moglie, carriera e Instagram

Milano, 17 aprile 2023 – Paolo Noise è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 – reality show condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi – in onda da lunedì 17 aprile.

Paolo Federico Nocito (diventerà Paolo Noise nei primi anni della sua carriera radiofonica e discografica) nasce a Milano l’8 settembre 1974 (ha 48 anni). E’ sposato dal 2018 con l’imprenditrice Stefania Caroli, a cui è legato sentimentalmente dal 2010.

Paolo Noise si appassiona fin da giovanissimo al mondo della musica e diventa conduttore tv e radiofonico. Parallelamente coltiva la sua passione come DJ e remixer, esibendosi in vari club italiani. Dopo alcune esperienze in diverse radio locali, a 25 anni Paolo approda a Match Music, in qualità di conduttore televisivo per i programmi ‘Euromachine’ e ‘Neuromachine’, dove incontra Fabio Alisei, altra voce storica dello ‘Zoo di 105’.

Proprio allo Zoo entrerà nel 2002, rimanendoci per oltre 13 anni, tra varie interruzioni e cambi di editore. La sua più lunga pausa dallo Zoo è stata quella tra il 2011 e il 2014, quando, con Fabio Alisei e Wender, è passato a Deejay TV, per la conduzione del programma ‘Trin Trun Tran’ e ‘Fuori Frigo’, e a Radio Deejay per ‘Asganaway’. Al programma di punta di Radio 105 Paolo Noise e gli altri fanno ritorno da settembre 2014. Da allora, assieme ai ragazzi dello Zoo, ha prodotto un fortunato format televisivo Mediaset su Italia 1 ‘Teste di Casting’, un programma comico di candid camera ambientato nel mondo dei provini per cinema e tv. Sempre su Italia 1, insieme a Wender e Alisei, creano il mini-format ‘Freetz’, caratterizzato da una serie di brevi e divertenti sketch in onda all’interno di ‘Colorado’.

Dal 2004 al 2006, in veste di inviato insieme a Marco Mazzoli e Fabio Alisei, realizza servizi per il programma satirico ‘Striscia la notizia’ su Canale 5. Nel 2008 conduce la trasmissione ‘Samples con Wender’ su Radio 105. Nel 2011 è co-conduttore di ‘Asganaway’ su Radio Deejay con Albertino, Fabio Alisei e Wender. Dopo la trasmissione ‘Fuori Frigo’ conduce ‘I Guastanozze’ in onda su Italia1 assieme a Fabio Alisei e Wender. Nel 2016 partecipa inoltre al programma televisivo #SocialFace, condotto dagli youtuber e famosi web creator Favij, Mates e La Sabri, in onda su Sky. Nel 2017 partecipa come protagonista a ‘Inpratical Jokers’ per il canale televisivo Sky Comedy Central

Noise è interprete di "Anonimo", il fantomatico cantante di cui sono usciti due album: ‘Umberto Compilation' (2007), ‘Ho fatto il disco’ (2008). Nel 2011 escono i due singoli ‘Pascià’ e ‘Vedo cose che gli altri non vedono’ con la collaborazione di Danti, il famoso rapper dei Two Fingerz. Paolo Noise cura uno dei remix del singolo di Alexandra Stan ‘Mr. Saxobeat’. Poi, esce ‘Feel It’ con la collaborazione di Yves. Nel 2013 il nuovo singolo è ‘Miss Me’ Feat. LeRoy Bell. Per questo lavoro collabora con LeRoy Bell. ‘Miss Me’ entra nella Top10 della Music Week UK Club Chart e nella Top 10 iTunes Dance Italia. Agli inizi del 2017, entra a far parte del progetto discografico Duo House SOBE con Roby Giordana. Nel 2020 rilascia sulle principali piattaforme musicali il singolo ‘Con tutta la voce’, in collaborazione con Carolina Marquez e Jack Mazzoni (dopo Courmayeur uscito a giugno dello stesso anno). Nel 2022 pubblica ‘Maranza’, rilasciato insieme agli amici Jack Mazzoni e Skar & Manfree.

Paolo Noise sbarca a Cayo Cochinos, in Honduras perché è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. E lo fa in coppia col collega Marco Mazzoli. L’annuncio è arrivato in un post condiviso da ‘TV sorrisi e canzoni’, che ha pubblicato l’anteprima di copertina della rivista con il cast al completo. “Lo zoo radiofonico è il loro ring, adesso sono pronti ad affrontare anche gli animali hondureñi. Su le mani per Paolo Noise e Marco Mazzoli, concorrenti ufficiali di #Isola”, riportava la didascalia del post Instagram dedicato ai due naufraghi. Paolo è accogliente ed emotivo, Marco competitivo e stratega. Come se la caveranno?

Paolo Noise e Marco Mazzoli (Instagram Isola dei Famosi 2023)

Paolo si dedica molto anche al mondo social, creando contenuti e cortometraggi che pubblica su Youtube, Facebook e Tik Tok. Il suo profilo Instagram, @paolonoise, conta 349mila follower.

Oltre ad essere dj e produttore, Paolo Noise è anche imprenditore. Nel 2016 diventa testimonial di un brand di sigarette elettroniche. Due anni dopo diventa titolare della propria linea di abbigliamento Noise Fuktory, e nel 2019, a seguito del successo di uno spot parodistico durante alcune puntate dello Zoo di 105, diventa co-founder di un brand di orologi.