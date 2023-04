Isola dei Famosi 2023, il cast completo: quattro concorrenti arrivano da Milano

Milano, 16 aprile 2023 – Il conto alla rovescia è terminato: domani, lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Al timone del programma, per il terzo anno consecutivo, c’è Ilary Blasi. Inviato speciale in Honduras Alvin. In studio gli opinionisti Vladimir Luxuria e, per la prima volta, Enrico Papi.

Vladimir Luxuria ed Enrico Papi (Foto Instagram Isola dei Famosi 2023)

Sono 16 i naufraghi che approderanno sulle spiagge di Cayo Cochinos e saranno divisi in tre tribù. Tra loro due milanesi doc e due d’adozione. Conosciamoli meglio.

“Tribù delle donne”- Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia.

“Tribù degli uomini” – Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin.

“Tribù delle coppie” – Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci).

Marco Mazzoli è nato a Milano il 20 ottobre 1972 ma ha trascorso l’infanzia negli Stati Uniti, a Los Angeles. E’ sposato dal 2010 con Stefania Pittaluga, marketing director di Radio Revolution 93.5. I due non hanno figli e vivono a Miami, ma di tanto in tanto continuano a spostarsi anche a Milano.

La sua carriera radiofonica è iniziata nel 1987 in alcune emittenti locali della Lombardia: Rovaradio Alta Brianza, Como Radio City, Radio Sei Milano, Radio Kelly Milano, Radio Play Rta, Radio Delta International e Radio Lombardia. L’esperienza acquisita gli ha permesso, nel 1993, di approdare a RTL 102.5, due anni più tardi a Radio Capital in coppia con Dj Angelo e nel 1996 a Station One con Dj Monta Mix e Wender. La collaborazione con Radio 105 è iniziata nel 1998 con la conduzione di un programma trasmesso nel fine settimana. Il successo è arrivato anni dopo con il programma radiofonico ‘Lo Zoo di 105’. Nel 2015 si è trasferito stabilmente negli Stati Uniti, questa volta a Miami, diventando direttore ed editore di Radio Miami Revolution 93.5. Qui conduce il programma ‘Welcome to the zoo’. Mazzoli ha anche inciso un singolo. Ma la musica non è l’unica passione del conduttore radiofonico, tra queste infatti c’è anche quella dei motori e per la scrittura, diversi i libri pubblicati.

Paolo Noise e Marco Mazzoli (Instagram Isola dei Famosi 2023)

Classe 1974, nato a Milano, Paolo Federico Nocito diventerà Paolo Noise nei primi anni della sua carriera radiofonica e discografica. E’ sposato dal 2018 con l’imprenditrice Stefania Caroli, a cui è legato sentimentalmente dal 2010.

Paolo Noise si è appassionato fin da giovanissimo al mondo della musica ed è diventato conduttore tv e radiofonico. Parallelamente ha coltivato la sua passione come DJ e remixer, esibendosi in vari club italiani. Dopo alcune esperienze in diverse radio locali, a 25 anni Paolo è approdato a Match Music, dove ha incontrato Fabio Alisei, altra voce storica dello ‘Zoo di 105’. Proprio allo Zoo entrerà nel 2002, rimanendoci per oltre 13 anni. Assieme ai ragazzi dello Zoo, ha prodotto un fortunato format televisivo Mediaset su Italia 1 ‘Teste di Casting’, e il mini-format ‘Freetz’.

A livello discografico, con una produzione più che ventennale, tra gli ultimi dischi spicca il singolo ‘Con tutta la voce’ e ‘Maranza’, rilasciato insieme agli amici Jack Mazzoni e Skar & Manfree, oltre al remix del singolo di Alexandra Stan ‘Mr. Saxobeat’, al singolo ‘Feel It’ con la collaborazione di Yves, e a Miss Me, con cui collabora con LeRoy Bell.

Paolo si dedica molto anche al mondo social, creando contenuti e cortometraggi che pubblica su Youtube, Facebook e Tik Tok. E’ anche imprenditore: è diventato titolare della propria linea di abbigliamento Noise Fuktory e co-founder di un brand di orologi.

Helena Prestes è una modella. E’ nata nel 1990 a San Paolo, in Brasile, in una zona molto povera della città. Fin da giovanissima, appena finita la scuola, ha iniziato a lavorare per aiutare economicamente la famiglia. Sin da piccola coltiva la sua passione per il basket (ha giocato infatti come titolare in una squadra locale brasiliana per almeno due anni) e lo yoga (è istruttrice e ha un sito dedicato al vivere sano che cura personalmente). A circa 16 anni, Helena ha iniziato a lavorare come modella e, per questo, ha deciso di trasferirsi in Italia, a Milano. Nel capoluogo lombardo ha iniziato a studiare recitazione. Helena è anche una stilista: ha fondato un suo brand dal nome Ayla Wear.

La giovane modella è diventata nota al grande pubblico italiano nel 2022 quando ha partecipato, in coppia con la modella e amica Nikita Pelizon (vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip) alla nona edizione del programma di viaggio e avventura di Sky ‘Pechino Express’, condotto da Costantino della Gherardesca.

Sul suo profilo Instagram, Helena ha raccontato di essersi innamorata tre volte nella vita. Riguardo la sua attuale situazione sentimentale, non ci sono informazioni ufficiali. Essendo una ragazza molto riservata, preferisce mantenere la propria privacy. Stando al gossip, nell’estate 2022 ha avuto una breve relazione con Antonino Spinalbese.

Helena Prestes (Foto Instagram Isola dei Famosi 2023)

Christopher Leoni, all’anagrafe Christopher Cassio Martins Meireles, è nato il 29 settembre del 1986 a San Paolo in Brasile; ha quindi 36 anni. Pratica diversi sport come lo jiu-jitzu a cui partecipa insieme ad un team ad alcune competizioni e di cui mostra gli allenamenti nei suoi canali social.

Fin da piccolo, Christopher viene notato per la sua bellezza. Attira l’attenzione di molti talent scout sia nell’ambito della moda – sfilando su diverse passerelle – che della recitazione. Dopo qualche collaborazione in Brasile, a 16 anni si è trasferito a Milano e qui ha iniziato la sua vera carriera professionale. Nel 2002 ha ottenuto primi contratti per delle campagne di moda italiane ed il suo volto è stato scelto da noti brand. Solo dieci anni più tardi, Christopher ha debuttato come attore ed è entrato nel cast di ‘L’Onore e il Rispetto’ parte terza. Tra le altre fiction ricordiamo anche ‘Il peccato e la vergogna 2’ ed ‘Il bello delle donne’. Nel 2017 il modello ha partecipato partecipa a ‘Ballando con le Stelle’ in coppia con la ballerina Ekaterina Vaganova.

Christopher Leoni è legato sentimentalmente con Francesca Versace, la figlia dell’imprenditore e produttore Santo Versace. I due hanno due figli, Ayla Leonor nata nel 2014 e Santo – che riprende il nome del nonno – nato nel 2017. L’intera famiglia abita a Milano.

Christopher Leoni (Foto Instagram Isola dei Famosi 2023)

Al centro del reality, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

L'Isola andrà in onda al lunedì sera su Canale 5, a partire dalle 21.25, oppure in streaming su Mediaset Play (sito dal quale si potranno anche recuperare le puntate non viste). Tornerà anche il daytime pomeridiano dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1:00.

L’Isola dei Famosi propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: app Mediaset Infinity, sito ufficiale, Smart TV abilitate e SMS.