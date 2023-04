Marco Mazzoli, chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi: età, moglie, carriera e Instagram

Milano, 17 aprile 2023 – Marco Mazzoli è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 – reality show condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi – in onda da lunedì 17 aprile.

Marco Mazzoli nasce a Milano il 20 ottobre 1972 (oggi ha 50 anni) ma trascorre l’infanzia negli Stati Uniti, a Los Angeles, perché suo padre lavora come direttore artistico per la Walt Disney. Marco è sposato dal 2010 con Stefania Pittaluga, marketing director di Radio Miami Revolution 93.5. I due non hanno figli e vivono a Miami, ma spesso tornano nel capoluogo lombardo. In casa della coppia, però, ci sono due gatti e un cane di nome Zak. Proprio all’inseparabile amico a quattro zampe è dedicato un profilo Instagram.

La carriera radiofonica di Marco Mazzoli inizia nel 1987 in alcune emittenti locali della Lombardia: Rovaradio Alta Brianza, Como Radio City, Radio Sei Milano, Radio Kelly Milano, Radio Play Rta, Radio Delta International e Radio Lombardia.

Nel 1993 approda a RTL 102.5, due anni più tardi a Radio Capital in coppia con Dj Angelo e nel 1996 a Station One con Dj Monta Mix e Wender. La collaborazione con Radio 105 inizia nel 1998 con la conduzione di un programma trasmesso nel fine settimana.

Nel 1999, decide però di tornare negli Stati Uniti, a New York, ma continua a lavorare per Radio 105 nella sede americana conducendo per sei mesi la trasmissione 105 New York in coppia con Camila Raznovich.

Al termine della sua esperienza oltreoceano torna in Italia e dà vita al programma radiofonico di successo ‘Lo Zoo di 105’. In poco tempo la trasmissione diventa un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi ascoltatori e uno dei programmi radiofonici più seguiti.

Nel 2013 Mazzoli vince le Cuffie d'Oro in qualità di personaggio RadioSocial e ‘Lo Zoo di 105’ ottiene il riconoscimento Battute&Risate.

Nel 2015 si trasferisce stabilmente negli Stati Uniti, questa volta a Miami, diventando direttore ed editore di Radio Miami Revolution 93.5. Qui conduce il programma ‘Welcome to the zoo’ e nello stesso anno ottiene la cittadinanza americana.

Nel 1995 Mazzoli conduce su Rai1 il Festival di Castrocaro e su Italia 1 ‘Winter Park’. L’anno seguente conduce ‘Mio Capitano’ su Rai2 e ‘Numero Zero’ su Rai3. Nel 1999 torna in tv, per condurre ‘Bar Show’, in onda sul canale March Music, ed ‘Express’ su Italia 1. Nel 2002 co-conduce ‘My Compilation’ su Rai2, mentre dal 2006 al 2007 è inviato di Striscia La Notizia. Nel 2019 conduce ‘Teste di Casting’ su Italia 1

Nel 2016 è il protagonista della pellicola autobiografica ‘On Air – Storia di un Successo’. Mentre, nel 2022 si cimenta come attore prendendo parte a ‘The Tracker’ di Giorgio Serafini e ‘Ritorno al Presente’ di Toni Fornari e Andrea Maia.

Marco è anche uno scrittore e ha pubblicato due libri in collaborazione con il cugino Davide Simon Mazzoli. Il primo si intitola ‘Radiografia di un dj che non piace’ e il secondo ‘Non mollare mai - Sfighe e rivincite dello zoo di 105’. Poi, arriva il primo romanzo, ‘The Theory - Il codice del destino’, tratto dall'omonima sceneggiatura del 2008.

Nel 2014 esce il suo primo singolo con il rapper statunitense Flo Rida, intitolato ‘Light Up My Life’. Poco dopo arriva il secondo singolo in collaborazione con Paolo Ortelli, dal titolo ‘Remember It's You’.

La radio non è l’unica passione di Mazzoli, tra queste infatti c’è anche quella dei motori. Il 12 agosto 2006, il conduttore radiofonico parte assieme ad altri 5 italiani per la missione ‘Uno Zoo in fuga - Route 66 USA’ dove in 13 giorni percorre la Route 66 partendo da Chicago e arrivando a Los Angeles in sella ad una MV Agusta Brutale. Ad accompagnarlo Fabio Alisei, Lorenzo Cocco (amministratore delegato di MV Agusta), Tony Palmieri, e un altro amico. Nel 2009 invece partecipa in qualità di navigatore al Monza Rally Show sulla vettura Abarth Grande Punto S2000 guidata da Riccardo Bossi. Due anni dopo ha affianca Andrea Libertini al Rally di Franciacorta su una Peugeot 207 S2000.

Marco Mazzoli sbarca a Cayo Cochinos, in Honduras perché è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. E lo fa in coppia col collega Paolo Noise. L’annuncio è arrivato in un post condiviso da ‘TV sorrisi e canzoni’, che ha pubblicato l’anteprima di copertina della rivista con il cast al completo. “Lo zoo radiofonico è il loro ring, adesso sono pronti ad affrontare anche gli animali hondureñi. Su le mani per Paolo Noise e Marco Mazzoli, concorrenti ufficiali di #Isola”, riportava la didascalia del post Instagram dedicato ai due naufraghi. Marco è competitivo e stratega, Paolo accogliente ed emotivo. Come se la caveranno?

Paolo Noise e Marco Mazzoli (Instagram Isola dei Famosi 2023)

Sui social Mazzoli è molto seguito ed il suo profilo Instagram @marcomazzoliofficial conta circa 447mila followers. Qui lo speaker condivide esperienze lavorative e momenti di vita quotidiana.