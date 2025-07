Maghi, cabaret e canzone d’autore. Al Tittoni nel nome di Zelig e De André

Le canzoni di De André e un mago divertente per terminare il weekend, le analisi acute di una delle più note psicoterapeute italiane e le risate del cabaret con i comici targati Zelig e Colorado per cominciare la nuova settimana. Concerti e spettacoli per tutti i gusti in questi giorni al Parco Tittoni.

Il festival desiano si muoverà tra musica e parole per tenere compagnia a ragazzi, adulti e famiglie. Oggi alle 18.30 nuovo appuntamento con il Parco Tittoni Family Show, la rassegna dedicata ai bambini: nell’area Bosco entrerà in azione Superzero, uno strampalato mago e intrattenitore comico capace di trasformare ogni magia in un’allegra risata, incantando grandi e piccini. Ingresso libero.

Sempre stasera, alle 21.30, spazio alla canzone d’autore con un Omaggio a De André: una super band formata dai cantautori Fabrizio Pollio e Teo Manzo alle voci, Giuseppe Magnelli alla chitarra, Eros Paolini al basso e Mamo alla batteria rileggerà i brani più belli di Faber. Biglietto d’ingresso 12 euro, in prevendita attraverso il circuito Mailticket.

Martedì, di nuovo alle 21.30, incontro, già sold-out, con la psicoterapeuta e scrittrice Stefania Andreoli, nota al grande pubblico per i libri, le partecipazioni tv e la rubrica tenuta su Radio Deejay, e specializzata nei temi riguardanti l’adolescenza e le dinamiche familiari. Andreoli si confronterà in una chiacchierata con Giulia Rovagnati, dando vita a una versione live della sua rubrica "Il martedì delle parole".

Mercoledì, infine, sempre alle 21.30 cambierà l’atmosfera con l’arrivo del Comedyficio guidato da Alessio Parenti:. Ingresso 15 euro.