Un laboratorio da ridere. Riparte il Comedyficio tra vecchi e nuovi talenti

Una storia di speranze tradite, rievocata in un presente fatto di disillusioni e conflitti, per uno spettacolo originale e toccante. Ma pure le risate intelligenti dei comici di Zelig, Colorado e Lol. La parola, teatralizzata e impiegata nel cabaret, protagonista dell’avvio di settimana al Parco Tittoni. Stavolta il festival desiano darà ampio spazio a chi recita e a chi si impegna nella vis comica, con un doppio appuntamento. Non mancherà comunque la musica, con una serata dedicata agli anni Ottanta.

Sarà questo il programma della rassegna ospitata dal grande parco di Villa Tittoni: si comincerà martedì alle 21 con lo spettacolo “Parole perdute nel tempo“, con il regista Giacomo Puzzo che dirigerà gli attori della Compagnia Apnea Cerebrale in una storia in cui risuonano con forza, inascoltate, le parole di speranza di un gruppo di partigiani condannati a morte, mentre nell’attualità di oggi segnata dal tradimento di quegli ideali una famiglia si ritrova per una cena di Natale dovendo fare i conti con quel tradimento, tra conflitti e disillusioni personali. L’evento è promosso dal dipartimento di salute mentale e delle dipendenze della Asst Lariana, da circolo Arci Trebisonda e dal Teatro comunale San Teodoro di Cantù. Biglietto d’ingresso 10 euro, in prevendita attraverso il circuito Mailticket.

Mercoledì alle 21.30 si cambierà invece atmosfera con le risate del primo appuntamento di stagione del Comedyficio guidato dal comico, autore e presentatore Alessio Parenti: ad alternarsi sul palco saranno comici noti e meno noti, che si esibiranno sperimentando nuovi sketch, nuove battute e nuove idee. Un vero e proprio laboratorio di cabaret in cui artisti ancora poco conosciuti dal grande pubblico, accanto a nomi noti di Zelig, Colorado, Le Iene, Lol e Comedy Central, regaleranno momenti divertenti. Biglietto d’ingresso 15 euro, in prevendita attraverso il circuito Mailticket.

Venerdì toccherà alla musica con il party “80s Never Die“: dalle 21 a mezzanotte si farà un balzo all’indietro negli anni Ottanta con una festa a tema che sarà una vera e propria macchina del tempo, per rivivere anni di discomusic, videogiochi e capelli cotonati, ballando e cantando le hit di quel decennio. Biglietto d’ingresso 12 euro.