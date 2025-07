Ispirazioni e generazioni. Michele Masneri in dialogo con Vanzina

Triennale estate prosegue con la sua programmazione. Martedì per il ciclo di incontri torna Michele Masneri in un quinto e ultimo appuntamento che vede protagonisti Enrico Vanzina, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico italiano, e Federica De Paolis, dialoghista cinematografica e scrittrice, in conversazione con Michele Masneri, giornalista e scrittore. Intitolato Hollywood sul Tevere: le dinastie che hanno reso grande il cinema italiano, l’incontro sarà l’occasione per riflettere sull’eredità delle grandi famiglie del cinema italiano e sull’evoluzione di un immaginario che ha segnato la cultura del paese. Appuntamento alle 18.30. Alle 21, invece, concerto live dei Future Islands.