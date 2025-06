Tutti i ritmi si scatenano sul palco. Arrivano quelli della Bandabardò

Una delle band più energetiche e vitali che ci siano in Italia, oggi in tour senza quello che ne è stato per quasi trent’anni il leader e volto più noto, scomparso prematuramente quattro anni fa. E poi un intenso tributo a Vasco Rossi, uno spettacolo fatto di magia e illusionismo e pure i tormentoni degli anni Ottanta tutti da cantare e da ballare. Sarà un fine settimana all’insegna della musica e del divertimento quello proposto dal Parco Tittoni. Il festival desiano inizierà a far danzare domani sera con l’evento “80s Never Die“: dalle 21 a mezzanotte si potrà fare un tuffo all’indietro nelle sonorità e nei look degli anni Ottanta, fra glitter e pattini, in una virtuale macchina del tempo che farà rivivere le notti della disco music. Biglietti d’ingresso 12 euro, in prevendita attraverso il circuito Mailticket.

Sabato dalle 20 toccherà alla musica dal vivo con il concerto della Bandabardò, una delle realtà live più trascinanti in circolazione: il gruppo quest’anno è ripartito con il primo album della sua nuova storia, il primo senza più Erriquez, il cantante e chitarrista Enrico Greppi che è stato sin dagli inizi e fino alla sua scomparsa il cofondatore e frontman della band. Sull’onda del disco “Fandango“, in cui sono entrati suoni mariachi, flamenco, echi surf, un po’ di beat anni ‘60, accanto ai più classici folk, rock e canzone d’autore, la Bandabardò approderà in Brianza col nuovo tour, in cui a guidare il gruppo è l’altro cofondatore, il chitarrista e cantante Finaz, alias Alessandro Finazzo. Quello che si preannuncia è un concerto tutto da cantare, con passione e affetto.

Ad aprire la serata ci saranno il mix di pop-rock e canzone d’autore dei Baskòma, i brani tra cantautorato e rock di Scaleno e quelli del cantautore Ettore Giuradei. Dalle 21.30 salirà sul palco la Bandabardò. Biglietti d’ingresso 25 euro, in prevendita attraverso il circuito Mailticket.

Domenica, infine, doppio appuntamento: alle 18.30 ci sarà il Parco Tittoni Family Show, che vedrà esibirsi nell’area boschetto il Mago Tittix, in un mix di illusionismo, prestidigitazione e comicità, con uno spettacolo capace di intrattenere e divertire adulti e bambini. Alle 21.30, invece, altro concerto con un “Omaggio a Vasco Rossi“ che avrà per protagonista la collaudatissima band dei Vasco Revolution: il gruppo proporrà un tributo fedele al rocker di Zocca, interpretando con autenticità i pezzi più belli del repertorio del Blasco. Ingresso libero.