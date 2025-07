Film per tutti. A luglio c’è il cinema sotto le stelle

Oggi alle 21.30 in largo Repubblica a Vedano prenderà il via la rassegna “Cinema sotto le stelle“ con la proiezione dell’avventuroso musical “Wonka“ con Timothée Chalamet. Venerdì toccherà a “Kung Fu Panda 4“, mentre sabato 19 si potrà vedere “Barbie“ e sabato 26 “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One“.

A Macherio invece si terrà la rassegna Cinema Kids dedicata ai più piccoli: si partirà martedì alle 21.15 in piazza del Lavatoio con “Kung Fu Panda 4“, il 15 “Oceania“ nel parcheggio di via Parini e il 22 “Prendi il volo“ in piazza del Lavatoio. Il 29 “Trolls 3 - Tutti insieme“, nel parcheggio di via Parini a Bareggia. Ingresso libero.

F.L.