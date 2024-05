Linda Morselli, chi è la naufraga dell’Isola dei Famosi: età, carriera, amori e Instagram

Monza, 14 maggio 2024 – Nuovi naufraghi all’Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria: ieri sera, durante l’ottava puntata in prima serata, sono sbarcati in Honduras Dario Cassini, Karina Sapsai e Linda Morselli. E proprio quest’ultima arriva dalla Brianza, precisamente da Giussano. La giovane diventa così la terza concorrente originaria della Lombardia, dopo Edoardo Stoppa ed Edoardo Franco, rispettivamente di Milano il pirmo e di Varese il secondo.

“Modella e avventuriera per natura”, così è stata descritta Linda Morselli nel video di presentazione condiviso sul profilo Instagram del programma. “Per me la vita è un po’ come surfare nelle onde: si nuota controcorrente, sei in un equilibrio abbastanza precario. Si cade, però ci si rialza e si riprova” ha raccontato lei. Spiegando che cosa pensa del reality: “L’Isola è quell’onda che se cavalcata ti può portare lontano”.

Linda Morselli all'Isola dei Famosi

Linda Morselli, classe 1988, ha 35 anni ed è nata a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Ma passa la sua infanzia a Limbiate, un paesino della stessa provincia. Dopo la scuola media, frequenta gli Istituti professionali diplomandosi come perito grafico. Durante gli studi, Linda inizia a lavorare come modella.

Dopo essere stata eletta Miss Lombardia, nel 2006, è una delle 30 finaliste di Miss Italia e vince il titolo di Miss Eleganza.

Nel 2008 inizia a lavorare come ombrellina per la MotoGP e inoltre partecipa a sfilate, servizi fotografici e grandi campagne pubblicitarie per marchi famosi. Diventa quindi molto seguita sui social media e intraprende così una carriera da influencer.

Linda Morselli, influencer e modella (Foto Instagram)

Nel 2009 appare nel videoclip di "French Kiss" dei Riaffiora. Nel 2010 partecipa al video che ha accompagnato "Quello che dai" di Marco Carta. Nel 2017 ha lavorato per il marchio Kimoa, una linea di abbigliamento di proprietà di Fernando Alonso, il pilota spagnolo a cui è stata legata dal 2016 al 2021.

Nel 2018, Linda Morselli e la sua migliore amica Rachele Fogar (figlia di Ambrogio Fogar) sono tra i concorrenti del reality show televisivo ‘Pechino Express 7 - Avventura in Africa’ trasmesso da Rai 2 in prima serata con al timone Costantino della Gherardesca. Le mannequin, come si chiamava la squadra delle due modelle, si classificò al terzo posto.

L’anno seguente Linda è di nuovo sul piccolo schermo quando lavora al programma sportivo ‘Drive up’, una trasmissione di Italia 1 che parla di motori. Nel 2020 collabora con lo show ‘Casa Marcello’, condotto da Marcello Cirillo e distribuito in streaming su YouTube.

Linda Morselli, modella e influencer, e la sua routine giornaliera (Foto Instagram)

Nel 2020, Lina ottiene un piccolo ruolo nel film spagnolo ‘El practicante’ diretto da Carles Torras. Nel 2021 prende invece parte al film italiano ‘Rido perché ti amo’ di Paolo Ruffini.

La prima relazione di Linda Morselli a finire sotto i riflettori è quella nata nel 2012 con il campione di MotoGP Valentino Rossi. I due si conoscono quando lei lavora come ‘ombrellina’ e il loro amore dura fino al 2016. “Ci siamo trovati di fronte a un ostacolo che avremmo dovuto superare – aveva raccontato in un'intervista a Vanity Fair – e invece la decisione è stata quella di andare avanti ma su strade diverse. La decisione è arrivata dopo un periodo difficile e delicato, soprattutto per Valentino. Ha contato la sua voglia di potersi concentrare su questa sfida, andarsi a riprendere il titolo che gli spetta. Si vede che doveva andare così”.

Successivamente, Linda ha un breve flirt con un calciatore famoso, ovvero il capitano del Real Madrid Sergio Ramos. E nel 2016 inizia a frequentare il pilota di Formula 1 Fernando Alonso ma dopo 5 anni la storia arriva al capolinea. Nel 2021, Morselli lega sentimentalmente con l’attore argentino Benjamín Alfonso.

Attualmente Linda Morselli vanta su Instagram 223mila followers. Il suo profilo (@lalindaa) è molto attivo, la modella condivide con chi la segue i propri viaggi per il mondo, oltre che lo stile di vita che ha abbracciato. Come Karina Sapsai pratica yoga.