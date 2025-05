La Svampeide: el Nanni l’è mitich

e Fabio WolfPropi in sti dì, l’ann passaa serom al teater Elfo Puccini per la gran conferenza intorna a la vitta, l’opera e l’eredità del pussé cognossuu cantor de l’anema meneghina: l’impareggiabil Nanni Svampa, cantautor, scrittor e attor. Incoeu, quella giornada che la se pò no desmentegà l’è diventada on liber: “Svampeide - Testimonianze sulla vita, l’arte, l’opera di Nanni Svampa”. Cont la prefazion del semper elegant Silvano Piccardi, el volum l’è curaa de la ciarissima professoressa Mirella Conenna. La pussé profonda studiosa de l’immens Georges Brassens, maester del Nanni e de tutt i cantautor in del mond. El liber l’è on excursus de i approfondiment scaturii de l’atmosfera del convegn, cont i intervent del Michele Sancisi, del Flavio Oreglio, de l’Enrico De Angelis e anca el regord del Lino Patruno, l’Enrico Intra, el Mario Mascioli - el pussé autorevol traduttor del Brassens insema al Nanni. El 5 de magg a i cinq or del dopodisnà, el pontell l’è in del foyer de l’Elfo per la presentazion del liber.Ghe saremm anca num Duperdu, in del foyer e in del liber, indove cuntomm de la nostra amicizia cont el maester Nanni, perchè l’è staa propri luu che n’ha battezzaa inscì: Duperdu! Poeu, se voeurì approfondì la connession fra Brassens, Svampa e Milan, vegnì el lunedì dopo, el 12 de magg, a la Cineteca METROPOLIS de Padern Dugnan a vedè el noster spettacol “Babylon Brassen - le traduzioni improbabili”, anca quest curaa de la prof. Conenna (in la foto insema a nialter duu).