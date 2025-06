La Missa Solemnis di Beethoven. Preghiera capolavoro per la pace

Il maestro Fabio Luisi (nella foto) salirà sul podio del Piermarini l’1, 2 e 3 luglio per dirigere la “Missa Solemnis“ di Ludwig van Beethoven con i solisti Rosa Feola, Elizabeth DeShong, Sebastian Kohlhepp e Hanno Müller-Brachmann.

Impegnato in questi giorni sul podio scaligero anche per la nuova produzione della “Norma“ di Vincenzo Bellini, Luisi è ospite regolare delle più grandi orchestre e dei più importanti teatri del mondo. Tra le istituzioni presso cui ha ricoperto incarichi di direttore musicale ricordiamo la Staatskapelle e Staatsoper di Dresda, i Wiener Symphoniker, il Metropolitan Opera di New York, l’Opernhaus di Zurigo, oltre a posizioni onorarie all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e al Teatro Carlo Felice di Genova, sua città natale. Luisi ha poi sostituito il maestro Tugan Sokhiev che ha dovuto annullare i concerti della Stagione Sinfonica con Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Il 1° luglio la “Missa Solemnis“ di Beethoven sarà trasmessa in diretta da Rai Radio Tre. Nella storia della musica Beethoven è un’artista unico, libero, indipendente lontano dalla tradizione; cresciuto negli anni in cui la rivoluzione francese agitava l’Europa, e l’idea di libertà e uguaglianza si faceva strada in ogni intellettuale il compositore di Bonn decise di rompere con l’aristocrazia, le committenze che dettavano le regole di composizione e sfidando la società conservatrice Beethoven fu il primo a vivere solo del suo lavoro.

La sua “Missa solemnis“ fu composta fra il 1819 e il 1823 per celebrare l’investitura nel 1820, di Rodolfo d’Asburgo-Lorena ad Arcivescovo di Olmütz, al quale Beethoven aveva già dedicato altre opere. Per la composizione della Missa solemnis s’ispirò alla monodia del canto gregoriano, alla musica sacra rinascimentale e barocca di autori quali Palestrina, Bach. Nel manoscritto autografo Beethoven, sull’apertura del Kyrie, scrisse la frase: "Dal cuore - possa di nuovo - andare al cuore"; sulla pagina dell’Agnus Dei "Preghiera per la pace interiore e esteriore".