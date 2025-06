Questi tempi memorabili. Col Festival del cinema la memoria diventa viva

Il lago di Como come la laguna e Lecco come Venezia. Sbarca di nuovo a Lecco il Lecco Film Fest, il Festival del cinema di Lecco, in programma da mercoledì a domenica prossima. Il Festival del cinema di Lecco si svolge dal 2020. Proiezioni cinematografiche, ma anche incontri, appuntamenti con la critica e ospiti. Tanti i nomi del mondo dello spettacolo che arriveranno a Lecco tra registi, attori e altri del grande schermo: Mario Martone, Federica Luna Vincenti, Ottavio Piccoli, Giorgia Faraoni, Susy Del Giudice, Davide Dileo, Marta Donzelli, Rossella Inglese, Laura Luchetti, Andrea Pallaoro, Nicoletta Tomanoff, Vittorio Storaro e Giovanni Esposito. "Questi tempi memorabili" il titolo di questa edizione. "Durante il festival vogliamo allenarci a custodire la memoria perché illumini il presente – spiega il patron del Lecco Film Fest monsignor Davide Milani, ex previsto di Lecco –. Il cinema trasforma l’immagine in memoria viva, intrecciando vissuto e storia collettiva, anche nel dolore. Non per trattenerlo, ma per renderlo consapevolezza". Per il programma completo e tutte le informazioni www.leccofilmfest.it

D.D.S.