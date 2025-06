I maestri del funk. A Segrate arrivano. Kool & The Gang

Sessant’anni abbondanti di carriera in una notte. Il piede nel passato del cartellone con cui il Parco della Musica prosegue a Segrate questa sua prima edizione prevede oggi il ritorno a Milano di Kool & The Gang. O meglio di quel che ne resta, ovvero il bassista 74enne Robert Earl “Kool” Bell, ultimo “surviving founding member” della band messa in strada nel 1964 assieme al batterista George “Funky” Brown” (scomparso nel 2023), al sassofonista Dennis “Dee Tee” Thomas (scomparso nel 2021), e al chitarrista Claydes “Charles” Smith (scomparso nel 2006). Entità ancora ben presenti, però, nel suono di quella che rimane una delle band di riferimento del r&b, soul e funk Anni ‘60-’80. La discografia di Bell & Co. comprende 23 album in studio e una settantina di singoli che gli hanno consentito finora di vendere oltre 70 milioni di dischi e d’incassare 2 Grammy. Lo scorso anno il gruppo è stato inserito pure nella Rock and Roll Hall of Fame. An.Spi.