Il cartellone estivo diventa itinerante. Partenza da Baruccana

La proposta d’intrattenimento estivo si allarga a tutta la città: “Luglio a Seveso - Cinema, teatro e musica“ avrà un cartellone itinerante. Non più un’unica location (l’anno scorso, ad esempio, era al parco di Villa Dho, nel quartiere Altopiano) ma più punti per coinvolgere l’intera città. Si comincia mercoledì 2 luglio all’oratorio di Baruccana in via Colleoni 4 con la proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri“ di Stefano Cipani con Alessandro Gassman, Isabella Ragonese, Francesco Gheghi e Lorenzo Sisto. Il film è tratto dal romanzo di Giacomo Mazzariol. In caso di maltempo la proiezione si terrà al Cinema Politeama in via Galimberti 16.

Sabato 12 alle 21 a Villa Dho è tempo di teatro e lo spettacolo di Marco Filatori “In arte Liala“ dedicato alla vita della più famosa scrittrice italiana di romanzi rosa. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’Auditorium dell’ex sede Fla in largo 10 Luglio 1976.

Il terzo appuntamento di venerdì 18 si inserisce nel programma di Brianza Classica, festival di musica cameristica. Giorgio Matteoli al flauto dolce e Pietro Pardino alla fisarmonica daranno vita a un “Viaggio musicale a ritroso nel tempo, tra Nuovo e Vecchio Mondo“, ovvero un excursus musicale di brani classici famosissimi.

Ancora teatro giovedì 24 alle 21 al Parco Pregadio di via Ferrini con lo spettacolo “Fools for Shakespeare“ di e con Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce e la regia collettiva a cura di Equivochi compagnia teatrale. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’Auditorium dell’ex sede Fla. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito.

Son.Ron.