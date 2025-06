Nova tra jazz e canzone d’autore. Paolo Jannacci ricorda il padre Enzo

Tre appuntamenti con la grande musica dal vivo sotto le stelle, in un’atmosfera unica. È quello che metterà in campo, dal 5 al 19 luglio, la nuova edizione di “Musica in Villa”, il festival che tornerà ad animare l’estate di Nova Milanese nel suggestivo scenario del cortile di Villa Brivio, in piazzetta Vertua Prinetti.

Si partirà sabato alle 21 con Paolo Jannacci & Band protagonisti di “In concerto con Enzo“, uno spettacolo che mescola jazz e canzone d’autore: il gruppo composto da Jannacci a voce e pianoforte, Marco Ricci al contrabbasso e al basso elettrico, Stefano Bagnoli a batteria e percussioni e Daniele Moretto alla tromba e al flicorno unirà il repertorio di brani jazz originali di Paolo con alcune delle canzoni più belle del padre Enzo, scelte tra quelle più amate dal pubblico e dalla famiglia.

Una serata con la quale ricordare il grande Enzo Jannacci da parte di chi già lo conosce e un modo per avvicinarlo ai pochi che ancora non hanno sentito parlare di lui. "Tantissimi amici – ha spiegato Paolo Jannacci – hanno chiesto di potermi ascoltare in concerto, facendo vivere ancora le canzoni del papà". L’evento è curato dal Teatro Binario Nova.

Martedì 15 alla stessa ora arriverà “L’era del jazz“, con l’associazione Musicamorfosi che porterà sotto il cielo novese l’incontro fra il trombettista Giovanni Falzone e il Sugarino Project, ossia uno degli artisti più apprezzati del jazz italiano e un collettivo in rapida ascesa.

Sabato 19, infine, “Concerto di musica spagnola“ targato Brianza Classica, con il Duo Gomez-Valero formato da Ramon Gomez al violoncello e Pilar Valero al pianoforte che si muoverà tra lirismo e nostalgia. Tutti i concerti sono a ingresso libero. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nel teatro comunale di via Giussani.