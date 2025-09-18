Fondazione Adolfo Pini, visite serali gratuite

Si preannuncia caldo l’autunno sul fronte delle esposizioni d’arte (da Leonora Carrington a Man Ray in arrivo) e nel frattempo anche la Fondazione Adolfo Pini riapre le porte e riprende il suo calendario di visite (con ingresso gratuito). Occasione per ammirare la mostra permanente, allestita nella splendida dimora d’arte di Corso Garibaldi 2. “Un lungo e meditato atto d’amore” (il titolo della mostra), curata da Silvia Bolamperti, responsabile del Dipartimento Cultura della Fondazione. L’esposizione attraversa oltre cinquant’anni di attività artistica di Renzo Bongiovanni Radice, pittore e zio del fondatore Adolfo Pini, con una selezione di oltre quaranta opere restaurate, accompagnate da arredi originali, porcellane, tappeti, libri e oggetti della tradizione lombarda. La visita si sviluppa come un racconto per stanze, tra paesaggi interiori, ritratti femminili, atmosfere parigine e rami intrecciati, cifra poetica dell’artista. Ogni ambiente conserva l’atmosfera di un luogo vissuto, Le visite sono sempre disponibili gratuitamente, su prenotazione, durante l’anno. In aggiunta, da settembre a dicembre, la Fondazione Adolfo Pini propone quattro appuntamenti con visite guidate, gratuite, condotti dalla curatrice Silvia Bolamperti, con ingresso serale (18.30, durata un’ora) e il primo è oggi, poi a seguire il 16 ottobre, il 20 novembre e l’11 dicembre. St.Con.