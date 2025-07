Il mito di Colleoni. Ologrammi e mostre. Il condottiero rivive

La Bergamasca, a 550 anni dalla scomparsa, rende omaggio con varie iniziative a Bartolomeo Colleoni, condottiero orobico, fra i più celebri capitani di ventura italiani del Rinascimento, epoca in cui le Signorie si affidavano ad essi per abilità e preparazione, tanto da riuscire a sconfiggere spesso i più efficienti eserciti stranieri. Alla biblioteca Mai di Bergamo, la più antica e importante biblioteca cittadina, è stata allestita una mostra di documenti manoscritti e il suo testamento.

A Urgnano la tradizionale Festa in Rocca, che è iniziata giovedì, punta su una novità tecnologica: una ricostruzione del personaggio storico attraverso un ologramma in 3D. Titolo di questa edizione della festa, la 43esima organizzata dall’associazione PromoUrgnano col patrocinio e il finanziamento del Comune, è "Colleoni, il Grande Condottiero". Durante l’iniziativa, inoltre, farà tappa nella sala d’Armi anche la mostra itinerante "Sulle terre del Colleoni" che racconta i luoghi della vita del grande condottiero bergamasco. Ma alla figura del Colleoni la Festa in Rocca di Urgnano dedica diversi momenti, a cominciare dal nuovissimo percorso tra le stanze della Rocca, intitolato "Il ritorno del Colleoni", che farà rivivere le vicende dei suo ritorno segreto a Urgnano.

La peculiarità è che i visitatori assisteranno alla materializzazione del condottiero attraverso ologrammi in tre dimensioni. Alla biblioteca Mai di Bergamo, invece, fa tappa la rassegna "Terre colleonesche", organizzata dall’associazione "Pianura da scoprire", che prevede fino al 1 agosto, in Sala Tassiana, un’esposizione di documenti relativi al celebre condottiero.

Tra i documenti in mostra, una copia cinquecentesca del testamento del capitano di ventura, redato in originale a Martinengo il 27 ottobre 1475.