Il torello etrusco restituito solo in punto di morte

Non serve andare troppo lontano. È stato infatti restituito alla Pinacoteca Musei Civici di Monza un dipinto del XVII secolo raffigurante il Colosseo. Il dipinto, di cui si erano perse le tracce nel 1974, era custodito nella Pinacoteca Civica della Villa Reale di Monza, ed è stato individuato in vendita all’incanto sul sito di una casa d’aste milanese a 8.000 euro. E sempre da Monza era sparito un altro prezioso reperto. È tornato al Museo Nazionale Romano il “torello di Veio”, una statuetta votiva proveniente dall’antica città etrusca di Veio, che era stata rubata negli anni ’20 del secolo scorso approfittando di un prestito all’I.S.I.A., all’epoca ospitata nella Villa Reale di Monza. E restituirlo lo stesso ladro, che in punto di morte ha lasciato anche una toccante lettera anonima ai Musei Civici di Monza: "Prima di intraprendere il mio ultimo viaggio voglio restituirlo, perché mi piacerebbe vederlo esposto in un museo".

Da.Cr.