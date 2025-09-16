Gianfranco Meggiato in mostra. Per le sculture arriva la proroga

È prorogata sino al 24 ottobre la mostra di Gianfranco Meggiato, allestita nei chiostri dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal titolo “ELPÌS – Dove nasce la speranza”.

Curata dalle studentesse Arianna Bono, Matilde Cauteruccio, Matilde Dante, Maria Laura Foti, Sara Ravelli, Alessandra Mara Sartori di Borgoricco e Melania Sisinno, con illustrazioni a cura di Francesca Iperico, l’esposizione, ambientata nelle due sedi limitrofe di Largo Gemelli 1 e di via Carducci 28/3, continua ad attrarre un pubblico numeroso con sculture monumentali che uniscono spiritualità, materia e metafisica.

La rassegna si configura come un percorso ideato dagli studenti per gli studenti e aperto al tempo stesso alla collettività: un invito a vivere l’arte come sia come esperienza condivisa sia in quanto momento di intima riflessione. "Curare questa mostra, in qualità di studentesse, rappresenta per noi un’opportunità preziosa". St.Con.