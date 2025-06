Non è il Liga ma è Ligabue: Marco, il fratello di Luciano, porta rock e Brit-pop al Pratone di Bareggio

Bareggio (Milano), 12 giugno 2025 – Il rock e la canzone d'autore che si incontrano in uno spettacolo dal vivo energico e autentico, fatto di musica suonata senza compromessi. È quanto proporrà il concerto che il cantautore Marco Ligabue porterà sul palco dell'Area Eventi Pratone di Bareggio nel Milanese domani alle 21.30: l'artista emiliano, fratello del rocker Luciano, farà vibrare il pubblico con il suo spirito coinvolgente e con brani intensi, che affrontano temi importanti con un linguaggio schietto e diretto.

Cartoline da Londra

Cantautore rock di talento e già fondatore dei Rio, Marco Ligabue è in tour sull'onda del nuovo singolo intitolato "Le canzoni inglesi", un pezzo che vuol essere un omaggio al Brit-pop, tra nostalgia e ricordo di un'epoca di giovinezza e libertà, con immagini e sonorità che riportano nella Londra di quegli anni. La ballad è stata definita dallo stesso autore come "una cartolina da Londra", in cui si mescolano spensieratezza, ribellione e malinconia, il racconto di emozioni e di un luogo che era scoperta e avventura. Un sound diretto e istintivo, caratteristico dell'artista di Correggio.

“Un viaggio nel tempo”

"'Le canzoni inglesi' è una cartolina da Londra – spiega Ligabue –, un viaggio nel tempo verso un'epoca in cui tutto sembrava possibile: amori che bruciavano in una notte, sogni che avevano il sapore della libertà, serate vissute fino all'ultimo battito. C'è la spensieratezza di un'età che non torna, l'eco delle note di Elton John, il graffio inconfondibile del Brit-pop. È una canzone che sa di nostalgia, di ribellione, di quella vertigine che solo la musica sa custodire".

Prossima tappa: Londra

Tutte cose che si riverseranno anche nel concerto di domani, come nell'intero tour in corso. "Sul palco cerco l'energia pura e la componente umana – racconta Ligabue –. Nessuna sequenza, nessun gobbo, nessuna base: solo musica vera, suonata e vissuta insieme alla band. Mi bastano una chitarra, un basso e una batteria per accendere le piazze italiane. E ora anche Londra (dove la tournée farà tappa, ndr). Sarà la mia prima volta lì e voglio affrontarla con tutta la grinta e l'autenticità che la musica mi ha insegnato. In parallelo continuerò anche con 'Salutami tuo fratello', uno spettacolo che racconta con ironia e cuore la nostra Emilia e che continua a conquistare il pubblico, tappa dopo tappa".