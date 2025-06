Ecco il Comfort Festival. Da Ben Harper a Treves. Un’estate a tutto rock a Villa Casati Stampa

Quindici band in cinque serate nel parco storico di Villa Casati Stampa, la residenza nobiliare del Seicento di piazza Soncino. Il Comfort Festival, giunto alla quarta edizione, arriva per la prima volta a Milano lasciando la città di Ferrara e si evolve per diventare una rassegna articolata in più giorni, ispirata all’esperienza di Dieci Giorni Suonati al Castello di Vigevano. "Gli anni dal 2021 al 2024 hanno visto tre meravigliose edizioni del festival, oltre che l’appassionato e memorabile concerto di Bruce Springsteen - sottolinea l’ideatore Claudio Trotta -. Cambiano format e location, ma le nostre parole d’ordine sono sempre le stesse: qualità, etica e bellezza".

La rassegna aprirà i battenti venerdì 4 luglio con la leggendaria Warren Haynes Band: pietra miliare del panorama musicale mondiale, Haynes è stato più volte premiato ai Grammy Awards e acclamato come uno dei più formidabili chitarristi e cantanti dell’era moderna. La band sarà preceduta sul palco da Ana Popovic, pluripremiata chitarrista che mischia abilmente funk elettrico, slide guitar, e Bette Smith. Si proseguirà sabato 5 luglio con Ben Harper & The Innocent Criminals. Uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, Harper da sempre lavora senza problemi attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. Nella stessa serata si esibiranno Fink, al secolo Fin Greenall, e Dario Sansone, musicista, disegnatore e regista, oltre a essere il leader della band Foja, con cui ha pubblicato sei album e con cui ha tenuto tournée a livello internazionale, includendo performance storiche come il primo concerto di una rock band al Teatro San Carlo di Napoli nel 2016.

Mercoledì 9 luglio sarà la volta di Wolfmother, Dirty Honey, tra le band americane più apprezzate degli ultimi anni, e Life in the Woods, realtà romana con diversi successi all’attivo. Il festival riprenderà poi nel weekend. Appuntamento a base di southern e blues venerdì 11 luglio insieme a Blackberry Smoke e Treves Blues Band, capitanata dall’armonicista Fabio Treves, soprannominato il Puma di Lambrate, portavoce del verbo blues. La Treves Blues Band nel 2024 ha festeggiato i 50 anni di attività e durante la serata lascerà il palco ai giovanissimi The Sonic Rootz. Si chiude in bellezza domenica 13 luglio con la SatchVai Band di Joe Satriani e Steve Vai, il progetto dedicato al grande Pino Daniele "Blues for Pino" e Ned Evett.

"Il festival per noi significa anche contatto umano. Per questo sarà allestito un villaggio con più punti ristorazione e food track regionali. Ci saranno anche diversi stand, come quello di Medici Senza Frontiere, vinili, chitarre e Buscadero con le sue riviste".