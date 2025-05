“Cliché”, sul palco c’è anche Virna Toppi

"Tutto è nato da una semplice domanda e la mia entusiasta risposta", racconta Virna Toppi, prima ballerina della Scala, a proposito del coinvolgimento in “Cliché”, lo spettacolo concepito da Giorgio Camandona per la sesta edizione di Italy Bares, l’evento a favore di Anlaids Lombardia Ets in cartellone al Teatro Repower il 17 e 18 maggio. "Mi è capitato, infatti, di conoscere Camandona per lavoro e lui mi ha parlato di Italy Bares, a cui avevo assistito in passato da spettatrice senza conoscerne a fondo le finalità. Guardandolo con occhi nuovi, non ho potuto far altro che spendermi in complimenti per l’altissimo livello di realizzazione, a cominciare da regia, recitazione, coreografie, narrazione, ospiti e accettare volentieri l’idea di una partecipazione".

A fare gli onori di casa Katia Follesa e Angelo Pisani, protagonisti del doppio appuntamento di sensibilizzazione alla lotta contro l’Hiv assieme a Paolo Camilli. Diretto da Mauro Simone su testi di Elisabetta Tulli e Guglielmo Scilla, “Cliché” conta quest’anno sulla direzione musicale di Elena Nieri e Antonio Torella. "Per me è un progetto che si realizza" prosegue l’etoile di Lentate sul Seveso, 32 anni, sposata con Nicola Del Freo, primo ballerino della Scala. "Erano anni, infatti, che per una serie di concomitanze non riuscivo a raccogliere l’invito, prima a causa di uno spettacolo, poi per la dolce attesa e infine per la recente maternità, ma stavolta, anche se pressata dagli impegni, ce l’abbiamo fatta. Due giorni prima sarò impegnata alla Scala nel Galà Fracci, ma ho voluto esserci comunque. Ecco perché il mio sarà poco più di un cameo, di una testimonianza, di sostegno alla causa. In scena ci sarò solo io perché a casa con la bambina qualcuno deve pur rimanere".

La mattina del 17 maggio “Cliché” sarà aperto agli studenti di alcune scuole superiori che potranno assistere alla prova generale e confrontarsi sul tema della prevenzione con lo stesso Camandona, col presidente di Anlaids Lombardia, Andrea Gori, e con la presidente della Fondazione Diversity, Francesca Vecchioni.

An.Spi.