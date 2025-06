L’IA dopo di noi e la terapia della dignità

Parte domani nella sede della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti (viale Fulvio Testi 121) “Visioni Espanse“, rassegna che inaugura la prima edizione di “Le Civiche Fest 2025”, il festival che riunisce per la prima volta in un unico palinsesto diverse iniziative culturali e performative realizzate dalle quattro Scuole Civiche di Fondazione Milano.

In mostra le due opere più recenti realizzate dalla Scuola: “Epitaph 2048“ e “Il tempo che resta“. La prima è un’installazione interattiva che si interroga sul destino dei nostri dati dopo la morte, e che invita il pubblico a confrontarsi con un ipotetico strumento di IA in grado di decidere sulla loro conservazione o cancellazione. “Il tempo che resta“ è invece un documentario immersivo girato in 360 stereoscopico in dialogo con le pratiche della Terapia della Dignità e con le testimonianze di pazienti, operatori e caregiver dell’Hospice Il Tulipano dell’Ospedale Niguarda.