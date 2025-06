Omaggio a Django Reinhardt con il gipsy jazz del duo Dunayevski Zaltron

Il gipsy jazz del duo Dunayevski Zaltron rende omaggio a Django Reinhardt. Il duo Zaltron–Dunayevsky nasce da un incontro avvenuto a Parigi otto anni fa. Da allora, la sintonia tra i due si è consolidata in una collaborazione fondata sulla condivisione di valori estetici e su un profondo rispetto per le tradizioni del jazz e della musica classica. Ne scaturisce una musica viva, in continuo divenire, fatta di intuizioni, variazioni e dialoghi improvvisati. Il loro stile, radicato nello swing degli anni ’30 di Django Reinhardt, trova nuova linfa in una lettura contemporanea e personale.

Il programma della serata prevede improvvisazioni su temi storici del repertorio jazz delle prime decadi del Novecento, con richiami ai musical, alla radio e alle sale da ballo degli anni ’20 e ’30, sia statunitensi che europei. Django Reinhardt è stato uno dei più grandi chitarristi jazz della storia e uno dei pionieri del genere conosciuto come gipsy jazz o jazz manouche. Nato in Belgio nel 1910 da genitori gitani, Reinhardt ha rivoluzionato il modo di suonare la chitarra jazz.

Oggi alle ore 19.30, La Nave nel bosco presenta Duna Dunayevski e Federico Zaltron in concerto nel giardino di via Verbano 12 a Abbiategrasso.