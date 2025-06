Monday Orchestra. Alla Casa della Musica si celebra Charles Mingus

La Casa della Musica di Palazzolo sull’Oglio ospita sabato 28 giugno l’evento inaugurale della XXXIII edizione del festival Lago d’Iseo Jazz con il concerto della Monday Orchestra diretta da Luca Missiti, che renderà omaggio a Charles Mingus. L’appuntamento è per le 21, ad ingresso libero fino a esaurimento posti. "Questo importante progetto sulla musica di Charles Mingus è stato pensato nel 2022 – dicono gli organizzatori- per il centenario della nascita del grande maestro afroamericano, ed eseguito in prima assoluta all’Atelier Musicale di Milano, ma da allora mai più ripreso": si proseguirà domenica 29 giugno nella chiesa di San Silvestro a Iseo alle 16.30 con uno dei progetti speciali del festival animati dal maestro Enrico Intra alla tastiera e Joyce Julie alla voce. La sera, sul sagrato della Pieve, alle 21 l’Enrico Intra Quintet presenterà il disco “Di Giovedì“. L’unico concerto a pagamento si terrà a Sassabanek alle 21, per il compleanno di Intra. Franco D’Andrea si esibirà al piano in “Per Enrico“ seguito da: “La via Italiana al Jazz“, progetto speciale del Festival con Trovesi, Intra, Tommaso e Cazzola. Il 4 luglio a Castello Oldofredi alle 21 andrà in scena il Dario Napoli Trio - Django Reinhardt, la nascita del jazz europeo. La direzione artistica del festival è di Maurizio Franco. Milla Prandelli