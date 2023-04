Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, a Pasqua innamorati tra i tulipani. I fan: “Semplici e veri”

Milano, 10 aprile 2023 – Pasqua tra i tulipani per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia ha lasciato per qualche ora il caotico centro cittadino di Milano per godersi un pomeriggio colorato e profumato a Cascina Pizzo, che si trova a Mediglia.

"Buona Pasqua da questo posto meraviglioso”, ha scritto Cecilia sul suo profilo Instagram accanto ad alcune fotografie che la immortalano tra i tulipani della cascina, nel Milanese. Negli scatti si vede l’influencer insieme al compagno Ignazio Moser e al loro cagnolino Aspirina, un jack russel femmina, mentre si godono un pic-nic al sole. Le stesse immagini sono state condivise anche dallo sportivo.

La semplicità della coppia, che ha scelto di trascorrere una giornata all’aria aperta, poco lontano da Milano, città in cui vive, è stata molto apprezzata dai follower. “Ma come si fa a non amarvi, siete semplici, unici e veri. Tante coppie cercano di imitarvi, ma non ci riusciranno mai”, si legge in un commento. E ancora: “Si dice che la grandezza delle persone la fa le piccole cose. Come la vostra scelta di trascorrere la Pasqua in semplicità, natura e amore. Insieme”. Ma anche: “Tiziano Ferro in una sua canzone di qualche anno fa diceva che “l'amore è una cosa semplice”. Io mi permetto di aggiungere che l'amore è anche una cosa fatta di gesti semplici. E mi sembra proprio che queste foto, tutte belle belle, trasmettano proprio questo. Buona Pasqua a voi ragazzi e ai vostri cuccioli”.

Cascina Pizzo è un realtà agricola familiare dal 1920 a Mediglia, non lontana dal centro di Milano. Uno spazio ampio, 180 ettari, di cui ben quindici dedicati alle serre, nel mezzo del Parco Agricolo Sud Milano. Imperdibile, in questo periodo, il pic-nic nel frutteto e tra i tulipiani, ma soprattutto il pic nic. La novità del 2022 è il picnic nel frutteto e tra i tulipani. Tra una fila e l'altra spiccano tavolini rustici, che altro non sono che cassette di legno con due tronchi come sedie, decorati con cuscini e tovaglia a quadretti.

Nel 2017 Cecilia e Ignazio parteciparono al Grande Fratello Vip 2. All'epoca la modella era fidanzata con Francesco Monte. Ma giorno dopo giorno, all'interno della Casa più spiata d'Italia, la Rodriguez si accorse che qualcosa stava cambiando nei confronti del suo compagno. E che la vicinanza con Ignazio le stava facendo provare emozioni sempre più forti. La complicità che si stava instaurando tra i due si faceva sempre più intima ed era sotto gli occhi di tutti (telecamere comprese). Cecilia era confusa e aveva bisogno di un confronto con Monte. Il modello decise così di entrare nel loft per poter avere un chiarimento con la sua ragazza, che amava da quattro anni e dalla quale non aspettava un tale allontanamento. Inizialmente è stato costretto a confrontarsi con il "rivale", che si è detto dispiaciuto per la situazione ma non colpevole. Poi, il faccia a faccia con la Rodriguez. Da quel momento la storia tra i due è parsa chiudersi. E pochi giorni dopo, l'argentina e il trentino si sono sentiti liberi di lasciarsi andare completamente a scambi di effusione. Dai baci alle coccole, fino ad innamorarsi. Da quel momento i due giovani non si sono più lasciati. Nel 2020 sono andati a convivere a Milano.

Lo scorso novembre, durante una vacanza in Trentino, nel quinto anniversario di fidanzamento, Moser ha chiesto la mano della sua compagna. Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare a ottobre 2023, ma qualche settimana fa, Cecilia ha fatto sapere che la data è stata rinviata a causa dell’assenza di una zia, che in quei giorni ha importanti impegni di lavoro. Non è la prima volta che gli aspiranti sposi sono costretti a rivedere i loro programmi dopo la romantica proposta di nozze arrivata in un resort di Bolzano. Papà Francesco Moser, proprietario di un'azienda vinicola nel Trentino, aveva infatti già messo il “veto” su settembre 2023: “perché c’è la vendemmia”.

Come se non bastasse tra la proposta di nozze e il matrimonio che fatica a trovare una collocazione temporale, di recente, s'è insinuata pure una presunta crisi. Lo scorso febbraio il gossip aveva raccontato che Ignazio aveva tradito Cecilia, e che lei l'aveva “buttato fuori di casa”. Dopo qualche giorno la rottura era stata derubricata a “banale discussione tra due innamorati che continuano a vivere insieme”.