Giulia Salemi e Pier Paolo Pretelli, disavventura di Pasqua nella Bergamasca. Cos’è successo alla coppia

Bergamo, 10 aprile 2023 – Disavventura di Pasqua per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno deciso di lasciare Milano per godersi la tranquillità in un agriturismo nelle Bergamasca. Il pranzo e il pomeriggio sono stati di vero e proprio relax tra prelibatezze e animali della fattoria. Ma durante il ritorno a casa, è accaduto qualcosa che ha reso il finale della giornata un po’ più complicato. Tutto documentato su Instagram dall’influencer italo-persiana.

Giulia e Pierpaolo hanno deciso di trascorrere la giornata di Pasqua insieme, ma da soli. In mattinata hanno lasciato Milano e si sono diretti in un agriturismo di Lenna, in provincia di Bergamo. Qui hanno degustato un pranzetto buonissimo e poi si sono goduti il verde tra gli animali della fattoria: conigli, pony e mucche.

Nel pomeriggio, la coppia ha deciso di rientrare a casa ed ecco l’imprevisto. “Siamo rimasti appesi per strada... abbiamo trovato una torretta che, però, era scarica e ci resta pochissima autonomia. Siamo veramente nei guai, tra l'altro si stanno scaricando anche i telefoni”, ha raccontato Giulia in una Story di Instagram.

Poco dopo, l’influencer ha postato un'altra storia in cui ha scritto: "Dopo 20 giri abbiamo trovato una torretta ma ci vogliono ancora 40 minuti per ricaricare un po' la macchina. Abbiamo cercato disperatamente l'unico bar aperto a Bergamo e abbiamo anche elemosinato un caricabatterie. Pier sta mangiando un tost dalla disperazione, io sto leggendo. A quest'ora saremmo già dovuti essere a casa calcolando che siamo partiti due ore fa... Bene ma non benissimo! Buona Pasqua anche a voi”.

Immediati e numerosi i commenti dei follower, che si sono soprattutto divertiti a leggere la disavventura dei due ex gieffini: “Ragazzi scusatemi, lo so che non si dovrebbe, ma io sto ridendo da un’ora. Siete unici e inimitabili e vi si vuole bene proprio per questo”; “No vabbe, vi si ama proprio per come siete”; “E anche oggi ci avete fatto sorridere. Grazie”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno insieme da due anni e, dopo essersi conosciuti all'interno della casa del GfVip, sono diventati inseparabili. La coppia ha recentemente superato una piccola crisi dovuta ai troppi impegni di lavoro di entrambi. Ora sono più innamorati che mai.