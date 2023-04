Filippa Lagerback e Daniele Bossari, Pasqua da innamorati a Varese. E la figlia chiama da New York

Varese, 10 aprile 2023 – Filippa Lagerback e Daniele Bossari più innamorati e complici che mai. La coppia si mostra affiatatissima e si immortala in una posa romantica per augurare buona Pasqua ai follower.

Filippa e Daniele hanno scelto di trascorrere la domenica di Pasqua a casa, a Varese. “Pranzo in terrazza, MrD in radio e videochiamata oltreoceano, perché l’amore è un po’ ovunque”, ha scritto in un post su Instagram la conduttrice televisiva, accanto ad alcune fotografie della sua giornata in compagnia del marito.

Ma se nelle foto compare anche Whiskey, il biondissimo cocker della coppia, è impossibile non notare un’assenza importante in casa: Stella. Dov’è la figlia di Filippa e Daniele? La giovane si trova a New York ed è per questo che la mamma racconta di una chiamata oltreoceano. In una fotografia, infatti, si vedono i genitori videochiamare la 19enne.

Stella non è a New York per trascorrere la Pasqua, ma per motivi di studio. Ad accompagnarla nella Grande Mela, lo scorso gennaio, sono stati mamma e papà e lei aveva spiegato il motivo del viaggio sul suo profilo Instagram: “Sono qui a New York in Erasmus, starò qui per un semestre: cinque mesi. Sono troppo contenta di essere qui”. “Mi sono trasferita nei dormitori del Campus, è tutto nuovo e sto cercando di ambientarmi. Il primo impatto è stato stranissimo. Non sono mai stata in un dormitorio, figuriamoci quello americano. Dovrei avere cinque coinquiline, ma non sono ancora arrivate. Quindi ieri ero da sola, poi ho conosciuto altre persone. Sono super emozionata e contentissima di essere qua", aveva raccontato la giovane studentessa.

La storia tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari è nata da un colpo di fulmine che ha folgorato entrambi nel 2001. "Quando ho conosciuto Daniele ho lasciato tutto per lui, abbiamo iniziato a convivere da subito. Siamo nati insieme", ha raccontato la showgirl qualche anno fa, in un’intervista. Nel 2003 la coppia ha avuto una figlia Stella ed è stata una grande gioia. Ma durante questi anni insieme, non sono mancate le difficoltà: "Daniele ha vissuto due vite. La prima era quella di un ragazzo genuino, spontaneo, che forse ha bruciato le tappe. Poi alcuni lavori sono andati bene, altri male. E lui si è spento", aveva rivelato la modella spiegando che sono riusciti a superare le avversità solo restando uniti. Il 1° giugno 2018 la coppia si è sposata con una cerimonia che arrivò a qualche mese dalla romantica proposta che il conduttore radiofonico, all'epoca concorrente del GF Vip da cui uscì vincitore, fece alla compagna proprio in una puntata del reality di Canale 5. Lo scorso ottobre, Daniele ha rivelato di aver dovuto combattere, nei mesi precedenti, contro un tumore alla gola e di esserne uscito grazie alle cure. Oltre che alla scienza e al supporto della sua famiglia. Anche questa battaglia, vissuta con al fianco la moglie Filippa (e ovviamente Stella) ha reso l’amore che li unisce ancora più forte.