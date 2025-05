Artigianato e foto per un week end al Museo diocesano

Il chiostro del Museo Diocesano da venerdì sino a domenica ospita la XXIX edizione di Chiostro in Fiera, la mostra mercato di alto artigianato (ingresso libero) con oltre 80 artigiani provenienti da tutta Italia con il fine di raccogliere fondi per i progetti culturali e didattici del Museo.

Un viaggio nelle eccellenze italiane nel campo dell’abbigliamento, dell’arredo, della cosmesi, dell’enogastronomia e non solo. Occasione anche per fare shopping in vista delle vacanze: dalle borse per il mare ai costumi da bagno, dai parei coloratissimi ai teli da spiaggia più originali. In generale molto ricca la proposta legata all’abbigliamento, con stoffe di qualità, di tutti i tipi, tagliate, cucite e ricamate; la maglieria più sottile e raffinata; pigiami e kimono; abiti e accessori per bambini; metalli preziosi e pietre rare che diventano gioielli artigianali pregiati; calzature fatte a mano, dalle più classiche alle più moderne.

Senza dimenticare di fare un salto nel museo che ospita la bella mostra fotografica dedicata a Dorothea Lange. Sono previste visite guidate per adulti e ragazzi.