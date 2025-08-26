Calcio dell’altro mondo

Calcio dell’altro mondo
Alla scoperta di Bergamo inseguendo Cattelan
26 ago 2025
MARIA GRAZIA LISSI
Cultura e Spettacoli
Alla scoperta di Bergamo inseguendo Cattelan

Oggi alle 16 Gamec (Galleria di arte moderna e contemporanea) e Brightstar organizzano una visita guidata gratuita in città, lungo il percorso espositivo della mostra “Seasons“ di Maurizio Cattelan.

La visita, dedicata a un pubblico adulto e condotta dalle educatrici museali, è un itinerario tra arte contemporanea e luoghi simbolo di Bergamo. Un percorso tra le quattro sedi espositive mostra della star mondiale dell’arte contemporanea e i quartieri più rappresentativi della città, da Borgo Pignolo a Città Alta. La visita ha durata di due ore e mezza e prevede trasferimenti con servizio navetta. Prenotazione obbligatoria: biglietteria@gamec.it

