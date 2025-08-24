Anche gli chef piangono
24 ago 2025
PAOLO MATTELLI
Busto Garolfo, edizione numero 42 per la tradizionale festa di Olcella

Nella frazione di Olcella di Busto Garolfo è festa grande. Ha preso il via l’edizione numero 42 della Festa Popolare che ogni anno raccoglie migliaia di persone in quello che tradizionalmente è l’appuntamento imperdibile per salutare le vacanze estive. Fino al primo di settembre ogni sera musica e buona cucina.

Un esercito di volontari si è messo in moto già da qualche settimana per allestire le strutture all’oratorio Giovanni XXIII. Dalla cucina usciranno migliaia di pietanze per tutti i gusti mentre in pista oltre al tradizionale liscio anche gruppi musicali.

Due i momenti dedicati alla preghiera comunitaria, il primo questa mattina con la S. Messa alle ore 10 e domenica prossima. Lunedì primo settembre gran finale con lo spettacolo pirotecnico che di fatto saluterà tutti e riporterà molti alla quotidianità post vacanze.

Come ogni anno si annunciano numeri importanti per la kermesse festaiola della frazione che grazie ai fondi raccolti, permetterà alla Chiesa di Santa Geltrude di affrontare le spese per il prossimo anno pastorale che si aprirà tra qualche settimana.

Paolo Mattelli

