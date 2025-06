Festival Comicon. La cultura pop in tutte le sue forme

Incontri con gli autori, performance live, talk, proiezioni, laboratori, mostre esclusive. È il programma di Comicon, il festival internazionale dedicato alla cultura pop in tutte le sue forme - fumetto, animazione, videogame, cosplay, musica, illustrazione, cinema e letteratura per ragazzi - che è stato inaugurato ieri alla Fiera di Bergamo e che chiuderà i battenti domenica.

Nato a Napoli e ora di casa anche a Bergamo, il Comicon è un evento che mescola linguaggi e generi, creando un universo festoso e trasversale dove creatività e passione la fanno da padroni. Il programma del festival è ricco di spiti di altissimo livello, provenienti da tutto il mondo. Spicca la presenza di Giancarlo Esposito, attore celebre per i suoi ruoli nella serie tv Breaking Bad, The Mandalorian e The Boys., che parteciperà ad un panel e incontrerà i fan.

Ci saranno anche Thomas Taylor, illustratore della prima copertina britannica di Harry Potter, il compositore giapponese Shinji Hosoe, firma storica delle colonne sonore di Tekken e Street Fighter Ex, il mangaka Satoshi Shiki, autore del prequel de L’attacco dei Giganti. Tra i nomi internazionali anche David Lloyd (V for Vendetta), Simon Bisley, John McCrea, Filipe Andrade ed Edmond Baudoin.

L’Italia, invece, sarà rappresentata da firme come stefano Raffaele, Ghemon, Mattia Labadessa, Tito Faraci, e i creator di Tomodachi Press (ovvero Dario Moccia, Davide Masella e Luca Molinaro, in arte Mangaka96), oltre alla squadra di Gigaciao.

Comicon non finisce però tra i padiglioni della Fiera di Bergamo. Anzi, esce e si riversa nelle città, in un fuori festival che abbraccia Bergamo, Brescia e Milano. Fino al 19 luglio, il programma "Off" propone mostre, talk, laboratori e incontri disseminati in biblioteche, circoli, spazi culturali. È un’estensione del festival principale, pensata per far rivivere la cultura pop anche oltre i tre giorni ufficiali, coinvolgendo luoghi alternativi alla Fiera di Bergamo.

M.A.