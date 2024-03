Le ville di Silvio Berlusconi ai figli, ecco quali sono e dove si trovano

Milano,18 marzo 2024 – I figli di Silvio Berlusconi hanno stretto l’intesa. La spartizione delle ville del Cavaliere è fatta, ma come sono state redistribuite tra gli eredi le storiche residenze?

A Barbara Berlusconi è andata la villa di Macherio, mentre la primogenita Marina si è aggiudicata Villa Campari sul Lago Maggiore. Villa Feltrinelli a Roma sull'Appia Antica, sarà acquistata da Pier Silvio Berlusconi.

Villa Borletti, la residenza milanese di via Rovani da tempo era stata acquistata dall'ultimogenito Luigi. Tutte case di gran pregio. Ecco dove si trovano.

Il borgo di Lesa, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore, ospita una delle ville storiche appartenute, prima che a Silvio Berlusconi, alla famiglia Campari, e prima ancora al senatore Cesare Correnti, che la fece costruire a fine 1800. Con 30 stanze, un magnifico parco, una terrazza decorata da sculture in stile classico e un porticciolo privato, fu acquistata da Berlusconi nel 2008. Villa Campari è stata acquistata da Marina Berlusconi, primogenita di Silvio, presidente di Finivest.

Villa Visconti di Modrone, o Villa Belvedere, è un’altra delle case di Berlusconi in Brianza. Si trova a Macherio, a 6 chilometri da Arcore, comprata all’asta nel 1988. E’ qui che nel 1994 l’ex premier registrò il famoso video messaggio sulla discesa in campo: “L’Italia è il Paese che amo …”. E qui ha vissuto a lungo a partire dal 1989 la seconda moglie, Miriam Bartolini (in arte Veronica Lario) con i figli Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi. L’ha acquistata Barbara per un valore di 25 milioni di euro.

È stato il quartier generale del vertice del centrodestra che ha seguito lo svolgersi delle elezioni amministrative 2021, e da quella data anche la residenza romana di Silvio Berlusconi. Villa Grande si trova a Roma, lungo l’Appia Antica, si estende su 1.250 mq, oltre a quasi 1.200 mq di spazi esterni, fu acquistata nel 2001 dal Cav. per 3 milioni di euro. E’ anche nota oggi come Villa Zeffirelli in quanto ospitò dal 2019 il grande regista sino alla sua scomparsa. Sarà acquistata da Pier Silvio Berlusconi.

In via Rovani 2, tra il ponte che porta alla Triennale e al Parco Sempione e via Leopardi, si trova la casa acquistata negli anni 70 dal Cav. In origine, nel 1894, Villa Borletti era stata disegnata da Francesco Solmi per la famiglia Scotti Martignoni; viene rilevata nel 1917 da Senatore Borletti che subito affida a Piero Portaluppi una risistemazione. Per una seconda volta la villa viene ristrutturata da Ignazio Gardella nel 1935-36 ampliando il piano terra e usando materiali preziosi come il granito grigio del Boden per meglio esporre la collezione di famiglia, prendendo Mies van der Rohe a modello. Ora è l’ultimogenito del Cav., Luigi a deciderne il futuro.