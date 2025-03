Raissa Skorkina, le Olgettine di Berlusconi e il processo a Giovanna Rigato: l’ex papi girl testimone online dalla Thailandia. “In Italia non torno”

Arcore (Monza Brianza), 18 Marzo 2025 - Sarà sentita a dicembre in audizione a distanza via Teams dall'ambasciata italiana a Bangkok Raissa Skorkina, una delle papi girls ritenute le Olgettine di Silvio Berlusconi.

La russa è chiamata a testimoniare al processo che vede l'ex concorrente del Grande Fratello Giovanna Rigato imputata di tentata estorsione ai danni dello scomparso senatore di Forza Italia per avergli chiesto 1 milione di euro, in un incontro nella villa di Arcore in Brianza del Cavaliere, lamentando pregiudizi di immagine patiti per essere stata coinvolta nei processi.

Alla convocazione della Procura di Monza, avvenuta via mail dopo diverse ricerche da cui è emerso che la testimone si trova in Thailandia, la Skorkina ha risposto di non essere disposta a tornare in Italia per raggiungere il Tribunale di Monza. Il pm e la difesa della Rigato avevano rinunciato alla sua testimonianza, su cui invece insiste la difesa di parte civile degli eredi di Berlusconi.