Violento temporale a Milano, allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro

Milano, 13 maggio 2025 – Dalle 20 di oggi, 13 maggio, fino intorno alle 22 Milano è stata spazzata da un intenso temporale. Benché i temporali fossero previsti, la quantità di acqua caduta sulla città è stata tale da provocare un nubifragio in zona sud.

Secondo quanto riportato da Marco Granelli, assessore alla Protezione civile di Palazzo Marino, 60 millimetri di acqua sono caduti in due ore tra le 20 e le 22. La conseguenza? Si è allagato parte del quartiere Ponte Lambro. Sul posto è intervenuto personale della Protezione civile e di MM. L’assessore non ha risparmiato una stoccata al sistema di allerta: “Purtroppo non vi era nessuna allerta e il sistema di protezione civile è stato attivato solo al momento del temporale”.

