Cronaca
CronacaSuperenalotto e i premi non riscossi in Lombardia: 9 vincite da 10mila euro da incassare entro settembre
10 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Superenalotto e i premi non riscossi in Lombardia: 9 vincite da 10mila euro da incassare entro settembre

Le scadenze per la riscossione dei premi speciali “Weekend da Sogno” sono il 19 e 26 settembre. Come e cosa fare (in fretta)?

Milano, 10 settembre 2025 - C’è un assegno da 10mila euro che vi aspetta ma voi non lo sapete e avete pure una manciata di giorni per portarvi a casa un gruzzoletto niente male.

Sta infatti per scadere il tempo massimo per riscuotere i premi da 10mila euro messi in palio dall’iniziativa speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar. L’iniziativa, andata in scena a giugno 2025, ha distribuito complessivamente 1.000 premi garantiti, ciascuno da 10mila euro, in occasione di quattro estrazioni straordinarie.

Dove sono state le giocate?

I premi non riscossi in Lombardia, come riporta Agipronews, provengono dalle giocate effettuate a Ternate (Varese), Lecco, Villa Carcina (Brescia), Manerbio (Brescia), Olgiate Olona (Varese), Massalengo (Lodi), Milano, Ponte di Legno (Brescia) e Tradate (Varese). Le scadenze variano dal 18 al 26 settembre, a seconda della data dell’estrazione. I termini di riscossione sono pari a 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale: i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno dovranno essere ritirati entro il 18 e 19 settembre, quelli del 27 e 28 giugno entro il 25 e 26 settembre.

Come verificare se avete vinto?

Per verificare l’eventuale vincita, dovete controllare il codice univoco riportato sulla ricevuta di gioco. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale SuperEnalotto.it, tramite App ufficiale o nei punti vendita Sisal. Per le giocate di Superenalotto, Lotto e 10eLotto potete consultare sempre il nostro archivio.

Come riscuotere una vincita al Superenalotto?

Le modalità di riscossione dei premi variano in base alla somma vinta:

  • Vincita fino a 520 euro : consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita: in un qualsiasi punto vendita Sisal; presso gli Uffici Premi di Sisal.
  • Vincita da 520 euro e fino ai 5.200 : consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita: presso il punto vendita che ha effettuato la convalida; presso i Punti Pagamento Premi; presso gli Uffici Premi di Sisal.
  • Vincita oltre 5.200 euro e fino a 52.000 : consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita: presso i Punti Pagamenti Premi; presso gli Uffici Premi di Sisal.
  • Vincita oltre i 52.00 0 euro: consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita negli Uffici Premi di Sisal. Ecco dove sono: Ufficio Premi di Sisal SpA , viale Sacco e Vanzetti, 89 a Roma. Aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Ufficio Premi di Sisal SpA , via Ugo Bassi, 6 a Milano. Aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
© Riproduzione riservata