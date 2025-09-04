Archivio estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto settembre 2025. Scoprite se avete vinto

Milano – Hai trovato in un cassetto, nella tasca di una giacca o in una borsetta una vecchia scheda del SuperEnalotto, Lotto o 10eLotto ? Potrebbe “valere” qualcosa e allora vi conviene consultare l'archivio delle estrazioni scoprire se e quanto avete vinto.
Quando hai giocato?
Ma quanto tempo avete a disposizione per incassare l'eventuale vincita ? Il regolamento del Superenalotto recita: “Il termine massimo per presentare la tua ricevuta di gioco vincente è d i 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso. Dopo tale termine si perde il diritto alla riscossione della vincita”.
Come riscuotere la vincita?
Le modalità di riscossione dei premi variano in base alla somma vinta:
- Vincita fino a 520 euro : consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita: in un qualsiasi punto vendita Sisal; presso gli Uffici Premi di Sisal.
- Vincita da 520 euro e fino ai 5.200 : consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita: presso il punto vendita che ha effettuato la convalida; presso i Punti Pagamento Premi; presso gli Uffici Premi di Sisal.
- Vincita oltre 5.200 euro e fino a 52.000 : consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita: presso i Punti Pagamenti Premi; presso gli Uffici Premi di Sisal.
- Vincita oltre i 52.00 0 euro: consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita negli Uffici Premi di Sisal. Ecco dove sono: Ufficio Premi di Sisal SpA , viale Sacco e Vanzetti, 89 a Roma. Aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Ufficio Premi di Sisal SpA , via Ugo Bassi, 6 a Milano. Aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
Archivio Settembre 2025
Archivio Agosto 2025
- Concorso numero 133 del 21 agosto
- Concorso numero 122 del 1 agosto
Archivio Luglio 2025
- Concorso numero 122 del 31 luglio
- Concorso numero 121 del 29 luglio
- Concorso numero 120 del 26 luglio
- Concorso numero 119 del 25 luglio
- Concorso numero 118 del 24 luglio
- Concorso numero 117 del 22 luglio
- Concorso numero 116 del 19 luglio
- Concorso numeri 115 del 18 luglio
- Concorso numero 114 del 17 luglio
- Concorso numero 113 del 15 luglio
- Concorso numero 112 del 12 luglio
- Concorso numero 110 dell’11 luglio
- Concorso numero 109 del 10 luglio
- Concorso numero 108 dell’8 luglio
- Concorso numero 107 del 5 luglio
- Concorso numero 106 del 4 luglio
- Concorso numero 105 del 3 luglio
- Concorso numero 104 dell’1 luglio
Archivio Giugno 2025
- Concorso numero 103 del 28 giugno
- Concorso numero 102 del 27 giugno
- Concorso numero 101 del 26 giugno
- Concorso numero 100 del 24 giugno
- Concorso numero 99 del 21 giugno
- Concorso numero 98 del 20 giugno
- Concorso numero 97 del 19 giugno
- Concorso numero 96 del 17 giugno
- Concorso numero 95 del 14 giugno
- Concorso numero 94 del 13 giugno
- Concorso numero 93 del 12 giugno
- Concorso numero 92 del 10 giugno
- Concorso numero 91 del 7 giugno
- Concorso numero 90 del 6 giugno
- Concorso numero 89 del 5 giugno
- Concorso numero 88 del 3 giugno
Archivio 2025
- Archivio maggio 2025
- Archivio aprile 2025
- Archivio marzo 2025
- Archivio febbraio 2025
- Archivio gennaio 2025