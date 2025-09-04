Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Cronaca
Archivio estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto settembre 2025. Scoprite se avete vinto
4 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Archivio estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto settembre 2025. Scoprite se avete vinto

Ecco come controllare la vostra giocata, come riscuotere la vincita e quanto tempo avete a disposizione per farlo

L'archivio delle estrazioni 2025 di SupeEnalotto, Lotto e 10eLotto

Milano – Hai trovato in un cassetto, nella tasca di una giacca o in una borsetta una vecchia scheda del SuperEnalotto, Lotto o 10eLotto ? Potrebbe “valere” qualcosa e allora vi conviene consultare l'archivio delle estrazioni scoprire se e quanto avete vinto.

Quando hai giocato?

Ma quanto tempo avete a disposizione per incassare l'eventuale vincita ? Il regolamento del Superenalotto recita: “Il termine massimo per presentare la tua ricevuta di gioco vincente è d i 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso. Dopo tale termine si perde il diritto alla riscossione della vincita”.

Ecco l'archivio con tutte le estrazioni del SuperEnalotto del mese di agosto 2024
Ecco l'archivio con tutte le estrazioni del SuperEnalotto del mese di agosto 2025

Come riscuotere la vincita?

Le modalità di riscossione dei premi variano in base alla somma vinta:

  • Vincita fino a 520 euro : consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita: in un qualsiasi punto vendita Sisal; presso gli Uffici Premi di Sisal.
  • Vincita da 520 euro e fino ai 5.200 : consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita: presso il punto vendita che ha effettuato la convalida; presso i Punti Pagamento Premi; presso gli Uffici Premi di Sisal.
  • Vincita oltre 5.200 euro e fino a 52.000 : consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita: presso i Punti Pagamenti Premi; presso gli Uffici Premi di Sisal.
  • Vincita oltre i 52.00 0 euro: consegna la tua ricevuta di gioco vincente, integra ed originale. Puoi ritirare la tua vincita negli Uffici Premi di Sisal. Ecco dove sono: Ufficio Premi di Sisal SpA , viale Sacco e Vanzetti, 89 a Roma. Aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Ufficio Premi di Sisal SpA , via Ugo Bassi, 6 a Milano. Aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.

Archivio Settembre 2025

Archivio Agosto 2025

Archivio Luglio 2025

Archivio Giugno 2025

Archivio 2025

Archivio 2024

