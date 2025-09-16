Davide Erba, indagato per bancarotta fraudolenta, chiede ai giudici un termine per evitare il fallimento

Monza, 16 settembre 2025 - Chiede ai giudici un termine per sistemare la sua posizione ed evitare il fallimento voluto dalla Procura di Monza, Davide Erba, l'imprenditore 44enne di Biassono che ora vive a Dubai indagato di bancarotta fraudolenta anche nel suo ruolo di editore de "Il Cittadino", storico bisettimanale brianzolo.

Stamattina si è tenuta l'udienza davanti ai giudici della sezione fallimentare del Tribunale di Monza, alla presenza del pm monzese Carlo Cinque, che sta indagando insieme al collega Marco Santini su Erba e ha chiesto il fallimento.

Assente l'imprenditore, mentre il suo avvocato Gianluca Minniti ha chiesto un termine a favore delle società coinvolte, oltre al Cittadino, anche la Midarex di elettronica e la Midatronics di informatica. Ipotesi a cui si è opposta la Procura. I giudici riferiranno al collegio e poi verrà presa una decisione.

Secondo gli inquirenti dagli accertamenti sulle società dell'imprenditore emergerebbe "un possibile depauperamento del patrimonio dell'Editoriale Il Cittadino srl" attraverso "condotte distrattive dai conti correnti societari" giustificate come "prestiti infruttiferi" ma "verosimilmente a personale vantaggio" di Erba che verserebbe "in uno stato di sofferenza finanziaria caratterizzato, tra le altre cose, anche dall'accumulo di debiti verso l'Erario e gli istituti di previdenza sociale".

Altre condotte distrattive "per meri fini personali", secondo le indagini, sarebbero state attuate "anche a danno delle casse sociali della Midarex attraverso l'acquisto di opere d'arte, orologi di lusso ed immobili all'estero". Per le Fiamme gialle l'imprenditore "parrebbe avere avviato un processo di alienazione globale dell'intero patrimonio societario" vendendo anche la mastodontica villa a Giussano che era diventata sede della società di elettronica. Per i debiti con Erario e Previdenza sociale, però, sarebbe in corso una rateizzazione dei pagamenti.